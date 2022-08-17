Врачи рассказали, почему повышается или снижается давление и какие факторы на это влияют

Гипертония - это артериальное давление, постоянно превышающее норму. Существует два вида артериальной гипертонии: первичная (повышение АД без очевидной причины) и симптоматическая (повышение АД может быть симптомом заболеваний других органов).

В частности, нормальное давление для человека - 120/80 или меньше. Все, что 140/90 или выше это патология.

Гипертоник - это человек, у которого организм сам не контролирует артериальное давление. Специалисты говорят, что чаще всего, более чем в 90% случаев, на это влияют наследственные факторы.

Если у человека давление самостоятельно не контролируется, то его надо мотивировать на прием лекарств. Причем лекарства надо принимать заранее, профилактически.

Что вызывает высокое давление

Есть определенные вещи, которые могут увеличить риск высокого давления:

избыточный вес или ожирение;

употребление слишком большого количества соли;

недостаток физической активности;

употребление очень большого количества алкоголя или кофе;

курение;

стресс;

регулярное недосыпание;

возраст старше 65 лет;

наследственность.

Кроме того, к состояниям здоровья, которые могут вызвать высокое артериальное давление, относятся:

болезнь почек;

сахарный диабет;

заболевания надпочечников и щитовидной железы.

К тому же у гипертоников наблюдаются следующие симптомы:

сильная головная боль;

частые носовые кровотечения;

усталость или потерянность;

проблемы со зрением;

боль в груди;

затрудненное дыхание;

аритмия;

кровь в моче;

сильная пульсация в груди, шее или ушах.

Чем опасна гипертония

Гипертония постепенно увеличивает давление крови, текущей по артериям. В результате могут возникнуть следующие осложнения:

Поврежденные и суженные артерии. Могут повредиться клетки внутренней оболочки артерий.

Аневризма. Постоянное давление крови, движущейся по ослабленной артерии, может привести к увеличению участка ее стенки и образование выпуклости (аневризмы). Она может разорваться и вызвать опасное для жизни внутреннее кровотечение.

Сердечный приступ или инсульт. Высокое кровяное давление может вызвать уплотнение и утолщение артерий (атеросклероз), что может привести к сердечному приступу.

Повреждение почек. Проблемы с почками, вызванные высоким артериальным давлением, включают: рубцевание почек, почечная недостаточность.

Деменция. Суженые или заблокированные артерии могут ограничивать приток крови к мозгу, что приводит к определенному типу деменции (сосудистой деменции).

Летальный исход. Смертельное давление у человека примерно 260/100.

Что такое гипотония

Гипотония - это артериальное давление, которое постоянно понижено по сравнению с нормальными показателями. Нормой считается соотношение систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) давления 120 на 80 мм рт. ст., ниже, например, давление 100 на 60 - это уже признак гипотонии.

Пониженное давление возникает из-за:

из-за увеличения потребности в крови как от беременной женщины, так и от растущего плода;

нарушение кровообращения, вызванное сердечным приступом или сердечным заболеванием;

обезвоживание;

заболевания желудочного тракта;

эндокринные нарушения, такие как диабет и заболевания щитовидной железы;

длительный постельный режим;

шок, серьезное состояние, при котором ваши жизненно важные органы не получают достаточно кислорода;

большая потеря крови, из-за травм;

климатические изменения.

Среди основных признаков гипотонии врачи выделяют:

головокружение;

тошнота;

потерю сознания;

обезвоживание и жажда;

затуманенное зрение;

холодная, липкая, бледная кожа;

учащенное, поверхностное дыхание;

усталость;

депрессия.

Врачи говорят, что опасным считается артериальное давление ниже 90 на 60.

Пониженное давление может привести к головокружению или даже потере сознания (обморок). Эти симптомы могут проявиться быстро и привести к сильному падению или другим травмам.