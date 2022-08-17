Врачи рассказали, почему повышается или снижается давление и какие факторы на это влияют

Опасными состояниями для здоровья человека считаются гипертония и гипотония. Обычно люди не обращают внимание на наличие симптомов этих заболеваний. Поэтому необходимо постоянно контролировать артериальное давление и принимать неотложные меры при отклонении показателей от нормы.
Об этом сообщили на сайте doc.ua.
Гипертония - это артериальное давление, постоянно превышающее норму. Существует два вида артериальной гипертонии: первичная (повышение АД без очевидной причины) и симптоматическая (повышение АД может быть симптомом заболеваний других органов).
В частности, нормальное давление для человека - 120/80 или меньше. Все, что 140/90 или выше это патология.
Гипертоник - это человек, у которого организм сам не контролирует артериальное давление. Специалисты говорят, что чаще всего, более чем в 90% случаев, на это влияют наследственные факторы.
Если у человека давление самостоятельно не контролируется, то его надо мотивировать на прием лекарств. Причем лекарства надо принимать заранее, профилактически.
Есть определенные вещи, которые могут увеличить риск высокого давления:
Кроме того, к состояниям здоровья, которые могут вызвать высокое артериальное давление, относятся:
К тому же у гипертоников наблюдаются следующие симптомы:
Гипертония постепенно увеличивает давление крови, текущей по артериям. В результате могут возникнуть следующие осложнения:
Поврежденные и суженные артерии. Могут повредиться клетки внутренней оболочки артерий.
Аневризма. Постоянное давление крови, движущейся по ослабленной артерии, может привести к увеличению участка ее стенки и образование выпуклости (аневризмы). Она может разорваться и вызвать опасное для жизни внутреннее кровотечение.
Сердечный приступ или инсульт. Высокое кровяное давление может вызвать уплотнение и утолщение артерий (атеросклероз), что может привести к сердечному приступу.
Повреждение почек. Проблемы с почками, вызванные высоким артериальным давлением, включают: рубцевание почек, почечная недостаточность.
Деменция. Суженые или заблокированные артерии могут ограничивать приток крови к мозгу, что приводит к определенному типу деменции (сосудистой деменции).
Летальный исход. Смертельное давление у человека примерно 260/100.
Гипотония - это артериальное давление, которое постоянно понижено по сравнению с нормальными показателями. Нормой считается соотношение систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) давления 120 на 80 мм рт. ст., ниже, например, давление 100 на 60 - это уже признак гипотонии.
Пониженное давление возникает из-за:
Среди основных признаков гипотонии врачи выделяют:
Врачи говорят, что опасным считается артериальное давление ниже 90 на 60.
Пониженное давление может привести к головокружению или даже потере сознания (обморок). Эти симптомы могут проявиться быстро и привести к сильному падению или другим травмам.
Раньше врачи называли типичные ошибки при измерении давления.
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