Врачи рассказали, чем опасно мороженое с энергетиком: дети не спят, у взрослых дрожат руки

"Энергетические напитки, энергетическое мороженое или энергетические лед - идентичны по составу, который характеризуется содержанием большого количества кофеина. В 100 мл 35 грамм, это достаточно большая доза, которая вредна для здоровья подростков и детей до 18 лет", - заявила эксперт департамента здравоохранения Днепровского горсовета, гастроэнтеролог 6-й детской больницы Наталья Сапа.

Если его принимать натощак, то пострадает желудок. Могут возникать серьезные заболевания, вплоть до гастрита и язвы. Большое количество кофеина пагубно воздействует на печень и почки. Из организма вымываются такие полезные микроэлементы как калий, кальций, магний.

Кофеин также оказывает влияние на нервную систему. Человек может быть беспокойным и раздражительным.

Помимо кофеина в энергетиках содержится большое количество витаминов группы В. Для взрослого человека этот витамин полезен, но не в той дозировке, в котором он содержится в данных продуктах.

Большое количество витаминов могут вызывать поражение нервной системы. Это может проявиться в виде дрожи в руках и нарушении координации движений.

Также в таких продуктах очень много сахара. Регулярное употребление энергетиков может стать причиной ожирения и сахарного диабета. А красители и различные добавки ухудшают состояние зубов, вплоть до появления кариеса. Кроме того, у ребенка может появиться аллергия.