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Врачи рассказали, нужно ли летом давать детям витамин D: это важно знать родителям

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 19:16
Врачи рассказали, нужно ли летом давать детям витамин D: это важно знать родителям Нужно ли ребенку дополнительно давать витамин D (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Всем известный витамин D называют "витамином солнца", ведь организм синтезирует его в коже под действием солнечного света. Однако, многие родители задумываются, нужно ли ребенку давать такой витамин летом, когда и так много солнца.

Об употреблении витамина D рассказали на странице Минздрава Украины.

По словам медиков, такой витамин помогает организму усваивать кальций и фосфаты, которые поступают в организм с пищей.

Кому нужен витамин D

Врачи говорят, что есть группы людей, которые рискуют недополучить такой витамин. В частности, к ним относятся:

  • дети, которые мало времени проводят на улице;
  • дети с избыточным весом или ожирением;
  • малыши на грудном вскармливании;
  • дети, проживающие в регионе со значительным загрязнением воздуха.

Как получить дневную норму витамина

Для того, чтобы здоровый ребенок получил свою норму витамина D, достаточно побыть на солнце лишь 15-30 минут днем и употреблять продукты, которые содержат такой витамин (рыбу жирных сортов, молочные продукты, яичные желтки).

"Есть группы детей, которые рискуют недополучить витамин D", - рассказала Ирина Волошина, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины.

Нуждается ли ребенок в витамине

Родителям важно помнить, что только врач может определить, нужно ли ребенку принимать витамин D и прописать дозировку. В частности, перед приемом любых витаминов или пищевых добавок нужно обязательно посоветоваться с врачом.

Специалисты говорят, что высокие дозы такого витамина могут навредить здоровью.

Добавим, что витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфаты, которые поступают в организм с пищей.

Такие минералы важны для роста и развития костей, зубов, нервной системы, укрепления иммунитета и предупреждения рахита у младенцев - состояния, которое вызывает ослабление и деформацию костей.

Ранее мы сообщали, что дефицит витамин D может привести к онкологии.

Также мы называли витамин, который может влиять на выпадение волос.

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