Врачи рассказали, можно ли повторно заразиться коронавирусом

Повторное заражение коронавирусом в Украине возможно. На самом деле, говорят врачи, такие случаи - не уникальны. Во всем мире медики фиксируют положительный результат на COVID-19 у людей, которые до этого уже переболели. Испанские исследователи назвали это "отскоком вируса". Они предполагают, что иммунитет после болезни все же формируется, однако он слаб и не может побороть вирус окончательно. А вот в ВОЗ все объясняют мутацией самого вируса. И поэтому даже наличие антител, которые видны на тест-системах - не показатель устойчивого иммунитета к болезни.

"Это уже будет не тот COVID-19, которым человек переболел. Это будет его определенная трансформированная форма, которая мутировала в его организме или в организме другого человека", - отмечает врач-инфекционист Евгения Менжулина в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

К примеру, для формирования иммунитета против кори достаточно одной вакцинации на всю жизнь. Совсем по-другому ведет себя коронавирус. Он, подобно гриппу, имеет много вариаций. Поэтому заболеть снова - вполне реальная перспектива.

"Антитела - это, знаете, как ключик и замочная скважина. То есть даже если на этом ключике будут немножко другие зубчики, он уже в этот замочек не войдет", – объясняет врач-инфекционист.

Ученые настойчиво исследуют коронавирус, его типы и мутации. И последние результаты дают надежду.

"На моделях животных с привлечением макак-резус было установлено, что иммунитет формируется, иммунитет хороший и повторное заражение не происходит", - поделился иммунолог Федор Лапий.

А тем временем ученые из Оксфордского университета обещают изготовить минимум миллион доз вакцин против коронавируса уже к сентябрю. Медики уверены - победа над болезнью не за горами, а пока все что зависит от нас - это оставаться дома. Это может защитить нас и спасти тысячи других жизней.

Ранее мы писали о том, что коронавирус может жить в организме человека несколько месяцев.