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Сколько людей могут заразиться коронавирусом повторно: ученые дали ответ

STYLERКоронавирус    12.04.2020 - 13:27
Сколько людей могут заразиться коронавирусом повторно: ученые дали ответ
Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Ученые рассказали, сколько людей могут заразиться коронавирусом повторно

Коронавирус в мире диагностирован уже в более чем 150 странах у 1,8 миллиона человек. ВОЗ объявила пандемию, которая угрожает смертностью в 4,5% населения. В связи с этим ученые сделали неблагоприятный прогноз о том, что даже если человек выздоровел от коронавирусной инфекции, он может заразиться повторно с высокой вероятностью.

Как сообщается, специалисты из Фуданьского университета в Китае заявили, что у трети людей, вылечившихся от COVID-19, в крови не наблюдается достаточного уровня антител. Это значит, что они рискуют заразиться повторно.

А ученые из Южной Кореи, в свою очередь, сообщили о 51 пациенте, которые повторно заболели коронавирусом после получения отрицательного результата на наличие его в организме и выписки из больницы.

Стоит отметить, что в США думают иначе: главный американский иммунолог Энтони Фаучи заявил, что с большой вероятностью те, кто переболел коронавирусом могут не бояться заразиться им повторно.

"Имеющиеся данные о коронавирусных инфекциях позволяют предположить, что антитела к COVID-19 будут сохраняться и защищать хозяина в течения "разумного" периода времени. Иными словами, человек, переболевший в феврале-марте, скорее всего, не заболеет в сентябре-октябре", - считает Фаучи.

Стоит напомнить, что ранее миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс назвал условие для отмены карантина и прекращения пандемии коронавируса. По его мнению, снять запреты на перемещение можно только после массовой вакцинации населения.

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