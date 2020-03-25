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Врачи рассказали, когда коронавирус перестанет быть опасным

STYLERКоронавирус    25.03.2020 - 17:33
Врачи рассказали, когда коронавирус перестанет быть опасным
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине может стать одной из многих сезонных ОРВИ

Коронавирус в Украине перестанет быть опасным и превратится в сезонную вирусную инфекцию. Такое предположение сделала вирусолог и доктор наук Алла Мироненко.

Пока же эпидемия коронавирусной инфекции лишь набирает обороты в нашей стране, уверены многие эксперты от медицины. На данный момент в стране 113 заболевших, 4 случая летальны, 1 человек (первый пациент в Украине с COVID-19) - выздоровел.

По словам Аллы Мироненко, то что SARS-CoV-2 вызывает острое течение болезни, это биологический закон, пишет НВ.

"Это биологический закон. Возбудитель, все равно - вирусный или невирусный, если он новый, всегда вызывает острое течение болезни", - говорит вирусолог.

Дальше взаимодействие патогена с человеком проходит по двум сценариям:

  • В первом случае - вирус, заразив большое количество людей, становится более адаптированным к организму и уже не вызывает таких тяжелых форм.
  • Во втором - он исчезает, поскольку жертвы вируса из-за острого течения просто не успевают его распространить.

Алла Мироненко предполагает, что COVID-19 пойдет по первому сценарию.

"Если так, то, мутировав в легкие формы, он закрепится в популяции и приобретет, например, сезонный характер", - считает медик.

Напомним, что в Украине из-за борьбы с коронавирусом ужесточили ограничительные меры. Карантин в стране продлили на 30 дней, в режим чрезвычайной ситуации ввели по всей стране.

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