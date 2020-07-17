Врачи рассказали, кому запрещено есть арбузы

Арбузы можно есть далеко не всем людям, ведь они вместо пользы могут навредить
Арбузы могут навредить людям с рядом проблем со здоровьем. Если вашими слабыми местами являются почки, желудочно-кишечный тракт, или вы имеете ряд других хронических болезней, со сладкой и сочной ягодой нужно быть поаккуратнее.
Интересно, что даже тем, у кого таких трудностей нет, объедаться арбузом все же не стоит. Ведь он на 92% состоит из жидкости, что может привести к отекам. Что уж говорить об арбузе на ночь - если вы хотите выспаться - не увлекайтесь, пишет hochu.ua.
Совсем отказаться от традиционного летнего лакомства нужно, если:
Ну а для тех, кто не вошел в этот список, медики советует не есть арбуз до еды или сразу после нее. Лучше установить двухчасовой интервал - до или после основной трапезы.
Ранее мы писали, что названа неизвестная польза арбуза.
Также сообщалось, что назван лучший овощ для похудения, который сжигает жир и быстро утоляет голод.