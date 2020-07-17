Лікарі розповіли, кому заборонено їсти кавуни

Кавуни можна їсти далеко не всім людям, адже вони замість користі можуть нашкодити
Кавуни можуть нашкодити людям з низкою проблем зі здоров'ям. Якщо вашими слабкими місцями є нирки, шлунково-кишковий тракт, або ви маєте ряд інших хронічних хвороб, з солодкою і соковитою ягодою потрібно бути поакуратніше.
Цікаво, що навіть тим, у кого таких труднощів немає, об'їдатися кавуном все ж не варто. Адже він на 92% складається з рідини, що може призвести до набряків. Що вже говорити про кавуни на ніч - якщо ви хочете виспатися - не захоплюйтеся, пише hochu.ua.
Зовсім відмовитися від традиційних літніх ласощів потрібно, якщо:
Ну а для тих, хто не увійшов до цього списку, медики радять не їсти кавун до їди або відразу після неї. Краще встановити двогодинний інтервал - до або після основної трапези.
Раніше ми писали, що названа невідома користь кавуна.
Також повідомлялося, що названий найкращий овоч для схуднення, який спалює жир і швидко втамовує голод.