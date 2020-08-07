Врачи рассказали, кому можно и совсем не вредно есть чипсы

Для кого чипсы не представляют опасности (фото: pixabay.com)

Врачи рассказали, что чипсы в умеренных порциях вполне допустимы в рационе

Многие знают, что чипсы продукт вредный, и его нужно обходить стороной. Но диетологи говорят, если осторожно, то можно. Однако некоторым людям этот хрустящий продукт все же противопоказан.

Так, диетолог рассказал про свойства продукта, и объяснил, кому можно и не вредно употреблять чипсы, пишет Telegraf.

По словам эксперта, от чипсов в рационе стоит полностью отказаться гипертоникам из-за чрезмерного количества соли. Также не стоит засматриваться на шелестящие пакеты людям с атеросклерозом из-за холестерина. И конечно же чипсы стоит исключить людям, страдающим ожирением.

Интересно, что людям с избытком массы будет вреден и большой объем фруктов (так же как и чипсы). Ведь лишняя фруктоза "выльется" в висцеральный жирок на животе, считает диетолог.

Врач говорит, если все же решили полакомиться чипсами, соблюдайте умеренность. От маленькой порции особого вреда не будет.

А вот больших "экономных" упаковок стоит избегать. Ведь здесь вы не переплатите, но съедите лишнее. А затем придется тратиться на таблетки.

Поэтому эксперт призывает обращать внимание на мини-упаковки "условно вредных" продуктов.

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