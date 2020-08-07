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Лікарі розповіли, кому можна і зовсім не шкідливо їсти чіпси

П'ятниця 07 серпня 2020 16:43
Лікарі розповіли, кому можна і зовсім не шкідливо їсти чіпси
Для кого чіпси не представляють небезпеки (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, що чіпси в помірних порціях цілком припустимі в раціоні

Багато хто знає, що чіпси продукт шкідливий, і його треба обходити стороною. Але дієтологи кажуть, якщо обережно, то можна. Проте деяким людям цей хрусткий продукт все ж протипоказаний.

Так, дієтолог розповів про властивості продукту, і пояснив, кому можна і не шкідливо вживати чіпси, пише Telegraf.

За словами експерта, від чіпсів в раціоні варто повністю відмовитися гіпертонікам через надмірну кількість солі. Також не варто задивлятися на гарні пакетики людям з атеросклерозом через холестерин. І звичайно ж чіпси варто виключити людям, що страждають ожирінням.

Цікаво, що людям з надлишком маси буде шкідливий і великий обсяг фруктів (так само як і чіпси). Адже зайва фруктоза "виллється" у вісцеральний жирок на животі, вважає дієтолог.

Лікар каже, якщо все ж вирішили поласувати чіпсами, дотримуйтесь помірності. Від маленької порції особливої шкоди не буде.

А от великих "економних" упаковок варто уникати. Адже тут ви не переплатите, але з'їсте зайве. А потім доведеться витрачатися на таблетки.

Тому експерт закликає звертати увагу на міні-упаковки "умовно шкідливих" продуктів.

Раніше лікарі перерахували найшкідливіші продукти, які даремно називають небезпечними. Річ у тому, що їх просто неправильно готують.

Також медики назвали найшкідливіші каші, від яких буває зайа вага і біль у суглобах

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