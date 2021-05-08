Врачи рассказали, кому категорически запрещено есть свинину

По словам медиков, свинина опасна не только своей излишней жирностью, но и тем, что может стать причиной некоторых инфекций, изменения гормонально фона, а также вызвать болезни кожи, артрит, артроз и другие.

Чем же так вредна свинина?

В мясе животных, которые выращиваются в промышленных масштабах, содержится гормон роста, который может вызвать сбои в работе организма. Это и ожирение и возникновение и рост опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных.

Содержащийся в свинине аллерген гистамин может спровоцировать фурункулез, дерматит, экзему.

А вот свиная кровь богата онкогенными агентами - эритроцитами, выступающими в роли маркеров рака.

Свинина - самое жирное мясо, которое способствует ожирению при малоподвижном образе жизни.

По мнению врачей, свинина очень токсична, и постоянное отравление токсинами провоцирует проблемы с сердцем и может стать причиной инсульта.

Но и польза у этого типа мяса есть

Свинина - очень энергоемкое мясо, содержит много жиров и белков, которые питают организм. Она полезна физически активным людям, спортсменам, так как хорошо восстанавливает потраченные силы, способствует наращиванию мышечной массы.

Белки мяса содержат незаменимые аминокислоты, которые необходимы для построения собственных белков.

Кроме того в свинине много цинка, магния и селена для поддержки работы сердца, щитовидной железы и укрепления иммунитета.



Немало в этом мясе витаминов группы В, которые участвуют в обмене веществ, отвечают за рост, развитие и кроветворение.