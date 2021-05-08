Врачи рассказали, кому категорически запрещено есть свинину

Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть свинину, потому что это чревато серьезными проблемами со здоровьем. Медики советуют или вовсе отказаться от этого вида мяса, или же, по меньшей мере, употреблять его нечасто.
Об этом пишут podrobnosti.
По словам медиков, свинина опасна не только своей излишней жирностью, но и тем, что может стать причиной некоторых инфекций, изменения гормонально фона, а также вызвать болезни кожи, артрит, артроз и другие.
Свинина - очень энергоемкое мясо, содержит много жиров и белков, которые питают организм. Она полезна физически активным людям, спортсменам, так как хорошо восстанавливает потраченные силы, способствует наращиванию мышечной массы.
Белки мяса содержат незаменимые аминокислоты, которые необходимы для построения собственных белков.
Кроме того в свинине много цинка, магния и селена для поддержки работы сердца, щитовидной железы и укрепления иммунитета.
Немало в этом мясе витаминов группы В, которые участвуют в обмене веществ, отвечают за рост, развитие и кроветворение.
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