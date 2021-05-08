Лікарі розповіли, кому категорично заборонено їсти свинину

Лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти свинину, тому що це загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям. Медики радять або зовсім відмовитися від цього виду м'яса, або ж, щонайменше, вживати його нечасто.
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За словами медиків, свинина небезпечна не тільки своєю зайвою жирністю, але і тим, що може стати причиною деяких інфекцій, зміни гормонально фону, а також викликати хвороби шкіри, артрит, артроз та інші.
Свинина - дуже енергоємне м'ясо, містить багато жирів і білків, які живлять організм. Вона корисна фізично активним людям, спортсменам, так як добре відновлює витрачені сили, сприяє нарощуванню м'язової маси.
Білки м'яса містять незамінні амінокислоти, які необхідні для побудови власних білків.
Крім того у свинині багато цинку, магнію і селену для підтримки роботи серця, щитовидної залози і зміцнення імунітету.
Чимало в цьому м'ясі вітамінів групи В, які беруть участь в обміні речовин, відповідають за ріст, розвиток і кровотворення.
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