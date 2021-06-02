Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть редис

В чем вредность и противопоказания редиса

Овощ нельзя есть при проблемах с щитовидкой.

Тем, кто страдает от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

При обострениях заболеваний желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и печени.

Если же у вас нет таких проблем, редис очень полезен

Редис богат витаминами РР, С, витаминами группы В, также в нем есть большое количество натрия, железа, магния, фосфора, калия и кальция, клетчатка, белок и эфирные масла.

В весеннем овоще всего 15 ккал в 100 граммах. Смело добавляйте его в блюда при диетическом питании.

Врачи говорят, что употребление редиса повышает иммунитет, что помогает бороться с простудными заболеваниями.

В зелени редиса много фолиевой кислоты, овощ полезен для женского здоровья и правильного развития плода для беременных.

Кроме того овощ снижает содержание сахара в крови и увеличивает уровень гемоглобина.

А клетчатка в овоще налаживает обменные процессы, выводит холестерин и нормализует работу ЖКТ. Также редис имеет желчегонный эффект и снимает отеки.