Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть редис

Врачи рассказали, для кого противопоказано есть редис, чтобы не навредить здоровью. Весенний овощ, безусловно, полезен, но некоторым людям лучше воздержаться от приготовления салатов с ним и употребления его в качестве гарнира.
Об этом пишет toneto.
Редис богат витаминами РР, С, витаминами группы В, также в нем есть большое количество натрия, железа, магния, фосфора, калия и кальция, клетчатка, белок и эфирные масла.
В весеннем овоще всего 15 ккал в 100 граммах. Смело добавляйте его в блюда при диетическом питании.
Врачи говорят, что употребление редиса повышает иммунитет, что помогает бороться с простудными заболеваниями.
В зелени редиса много фолиевой кислоты, овощ полезен для женского здоровья и правильного развития плода для беременных.
Кроме того овощ снижает содержание сахара в крови и увеличивает уровень гемоглобина.
А клетчатка в овоще налаживает обменные процессы, выводит холестерин и нормализует работу ЖКТ. Также редис имеет желчегонный эффект и снимает отеки.
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