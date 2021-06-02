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Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть редис

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, для кого противопоказано есть редис, чтобы не навредить здоровью. Весенний овощ, безусловно, полезен, но некоторым людям лучше воздержаться от приготовления салатов с ним и употребления его в качестве гарнира.

Об этом пишет toneto.

В чем вредность и противопоказания редиса

  • Овощ нельзя есть при проблемах с щитовидкой.
  • Тем, кто страдает от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
  • При обострениях заболеваний желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и печени.

Если же у вас нет таких проблем, редис очень полезен

Редис богат витаминами РР, С, витаминами группы В, также в нем есть большое количество натрия, железа, магния, фосфора, калия и кальция, клетчатка, белок и эфирные масла.

В весеннем овоще всего 15 ккал в 100 граммах. Смело добавляйте его в блюда при диетическом питании.

Врачи говорят, что употребление редиса повышает иммунитет, что помогает бороться с простудными заболеваниями.

В зелени редиса много фолиевой кислоты, овощ полезен для женского здоровья и правильного развития плода для беременных.

Кроме того овощ снижает содержание сахара в крови и увеличивает уровень гемоглобина.

А клетчатка в овоще налаживает обменные процессы, выводит холестерин и нормализует работу ЖКТ. Также редис имеет желчегонный эффект и снимает отеки.

Ранее эксперт рассказал, когда в Украине снизятся цены на овощи.

Также врачи назвали категории людей, которым нельзя есть молодой картофель.

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