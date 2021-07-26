Врачи рассказали, какие предметы нужно выбросить из дома прямо сейчас: здоровье улучшится!

Медики назвали вещи обихода, которые на самом деле очень вредны для здоровья. Мы пользуемся ими ежедневно и даже не подозреваем, что можем вредить такими вещами своему организму.
Какие предметы нужно выбросить из дома прямо сейчас, рассказали на портале Health.
Пересмотрите свою коллекцию пластиковых контейнеров для хранения и выбрасывайте смело все, что сделано из прозрачного жесткого пластика и имеет маркировку с цифрой 7. Эти типы контейнеров могут содержать поликарбонат. Также отправляйте в мусорное ведро деформированные и поврежденные контейнеры.
Многие производители освежителей воздуха объявляли, что откажутся от фталатов. Это вещество используется для того, чтобы свежий аромат держался дольше и фталаты встречаются не только в спреях, но и в твердых освежителях. Этот тип химикатов в больших дозах могут иметь вредные последствия.
Такое мыло на самом деле не убивает бактерии более эффективно чем обычное средство для мытья рук. Но вот вред причинить может, так как в составе есть триклозан – активный компонент многих антибактериальных и очищающих средств. Триклозан способен менять регуляцию гормонов у животных и есть риск, что такие химические вещества вызывают устойчивость к антибиотикам.
Врачи утверждают, что тем, кто бегает ежедневно, нужно менять кроссовки каждые три месяца. Обувь изнашивается, теряет амортизацию и становится менее удобной для ноги. Старые кроссовки во время бега хуже берегут ногу и дают больше напряжения на мышцы, кости и сухожилия. Если вы бегаете не каждый день, но часто носите кроссовки – меняйте их хотя бы раз в шесть месяцев или, как только заметите изношенность протектора на подошве.
При правильном использовании зубной щетки – утром и вечером, она становится непригодной для использования через 2-3 месяца.
Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи в доме вас могут превратить в банкрота.