Врачи рассказали, какие предметы нужно выбросить из дома прямо сейчас: здоровье улучшится!

Пластиковые контейнеры

Пересмотрите свою коллекцию пластиковых контейнеров для хранения и выбрасывайте смело все, что сделано из прозрачного жесткого пластика и имеет маркировку с цифрой 7. Эти типы контейнеров могут содержать поликарбонат. Также отправляйте в мусорное ведро деформированные и поврежденные контейнеры.

Освежитель воздуха

Многие производители освежителей воздуха объявляли, что откажутся от фталатов. Это вещество используется для того, чтобы свежий аромат держался дольше и фталаты встречаются не только в спреях, но и в твердых освежителях. Этот тип химикатов в больших дозах могут иметь вредные последствия.

Антибактериальное мыло

Такое мыло на самом деле не убивает бактерии более эффективно чем обычное средство для мытья рук. Но вот вред причинить может, так как в составе есть триклозан – активный компонент многих антибактериальных и очищающих средств. Триклозан способен менять регуляцию гормонов у животных и есть риск, что такие химические вещества вызывают устойчивость к антибиотикам.

Старые кроссовки

Врачи утверждают, что тем, кто бегает ежедневно, нужно менять кроссовки каждые три месяца. Обувь изнашивается, теряет амортизацию и становится менее удобной для ноги. Старые кроссовки во время бега хуже берегут ногу и дают больше напряжения на мышцы, кости и сухожилия. Если вы бегаете не каждый день, но часто носите кроссовки – меняйте их хотя бы раз в шесть месяцев или, как только заметите изношенность протектора на подошве.

Зубная щетка

При правильном использовании зубной щетки – утром и вечером, она становится непригодной для использования через 2-3 месяца.

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