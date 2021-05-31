Лікарі намагалися реанімувати 45 хвилин: з'явилося відео порятунку онука Філімонова

Увечері 30 травня стало відомо про смерть 15-річного онука Олега Філімонова, гумориста і екс-кандидата в мери міста Одеса. Юнакові раптово стало погано під час гри в баскетбол, і незабаром він помер незважаючи на зусилля лікарів.

У мережі з'явилося відео, на якому хлопця рятує бригада медиків, як пізніше з'ясувалося - це онук Філімонова Еван Григор.

На кадрах видно, що хлопець лежить на баскетбольному майданчику і медик "швидкої" робить йому масаж серця. Навколо зібралися підлітки, які спостерігали за тим, що відбувається.

Трагедія трапилася біля школи № 84 в мікрорайоні "Таїрове" (вулиця Академіка Глушка) ввечері неділі.

"Друзі, у мене в родині сталася велика біда. Сьогодні о 19:10 помер мій онук Еван Григор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Впав і помер. Швидка намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло. Йому б у серпні виповнилося 16 років. Ось таке горе", - написав у Facebook сам Філімонов.

Попередньо, у хлопця трапилася зупинка серця. Він втратив свідомість і так і не прийшов до тями.

69-річний Олег Філімонов є головою фракції "Слуга народу" в Одеській міськраді.

Відео: в Одесі лікарі рятували онука Олега Філімонова