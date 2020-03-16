Как сбить жар при коронавирусе: названо единственное лекарство

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Симптомы коронавируса может одолеть только одно лекарство

Коронавирус COVID-19 стал причиной смерти более 6,5 тысяч человек, около 170 тысяч зараженных во всем мире. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о единственном средстве, которое можно использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Глава Минздрава Франции на своей странице в Twitter написал, что таким средством является парацетамол. А вот средства на основе ибупрофена, которым многие также сбивают высокую температуру, лучше не использовать.

По словам чиновника, ибупрофен, как и кортизон, являются противовоспалительными средствами. Здоровье заболевших коронавирусом может ухудшиться при использовании таких лекарственных средств.

"Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты или сомневаетесь, то проконсультируйтесь со своим врачом", - написал Веран.

#COVIDー19 La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Названо единственной средство для борьбы с температурой при коронавирусе (twitter.com/olivierveran)

Напомним, что главными симптомами коронавирусной инфекции является сухой кашель и повышенная температура тела.

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