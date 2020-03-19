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Врачи придумали нетрадиционные методы спасения от коронавируса

STYLERКоронавирус    19.03.2020 - 08:04
Врачи придумали нетрадиционные методы спасения от коронавируса
Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Спасать заболевших коронавирусом врачам помогают необычные методы

Коронавирус COVID-19 уже причинил почти 9 тысяч смертей, более 200 тысяч заболевших. Весь мир борется со страшной инфекцией, которая вызывает смертельно опасную пневмонию. Тем временем итальянские врачи при помощи необычного способа спасают заболевших, пишет Naked Science.

В Италии очень сложная ситуация с количеством зараженных (более 30 тысяч) и умерших (более 2,5 тысяч), медикам часто не хватает необходимых вещей. Поэтому клапаны Вентури для аппаратов искусственной вентиляции легких, от которых часто зависит жизнь пациентов, стали печатать на 3D-принтере.

Так, владелец небольшой фирмы, что предоставляет услуги 3D-печати, запустил инициативу по производству таких клапанов. Теперь вместе с врачами в итальянских больницах он изготавливает эти важные детали для аппаратов ИВЛ.

Стоимость компонентов для печати одного клапана Вентури невысокая - 1 доллар/штука, время печати - один час.

Врачи придумали нетрадиционные методы спасения от коронавирусаВрачи придумали нетрадиционные методы спасения от коронавируса

В Италии придумали необычный метод для борьбы с коронавирусом (фото: Naked Science)

Пока что клапаны печатают всего на шести принтерах, но фирмы подобного профиля скоро могут присоединиться и темпы производство "запчастей" к аппаратам ИВЛ увеличатся.

Ранее мы писали, что в Нидерландах официально отменили Евровидение 2020 из-за распространения коронавирусной инфекции в Европе и во всем мире. Проведение международного песенного конкурса перенесли на 2021 год. Ранее конкурс планировали на средину мая 2020 года.

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