Лікарі придумали нетрадиційні методи порятунку від коронавіруса

Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Рятувати хворих коронавірусом лікарям допомагають незвичайні методи

Коронавірус COVID-19 вже спричинив майже 9 тисяч смертей, понад 200 тисяч захворіло. Весь світ бореться зі страшною інфекцією, яка викликає смертельно небезпечну пневмонію. Тим часом італійські лікарі за допомогою незвичайного способу рятують хворих, пише Naked Science.

В Італії дуже складна ситуація з кількістю заражених (понад 30 тисяч) та померлих (більше 2,5 тисяч), медикам часто бракує необхідних речей. Тому клапани Вентурі для апаратів штучної вентиляції легенів, від яких часто залежить життя пацієнтів, стали друкувати на 3D-принтері.

Так, власник невеликої фірми, що надає послуги 3D-друку, запустив ініціативу по виробництву таких клапанів. Тепер разом з лікарями в італійських клініках він виготовляє ці важливі деталі для апаратів ШВЛ.

Вартість компонентів для друку одного клапана Вентурі невисока - 1 долар/штука, час друку - одна година.

В Італії придумали незвичайний спосіб боротьби з коронавірусом (фото: Naked Science)

Поки що клапани друкують лише на шести принтерах, але фірми подібного профілю скоро можуть приєднатися і темпи виробництво "запчастин" до апаратів ШВЛ збільшаться.

Раніше ми писали, що в Нідерландах офіційно скасували Євробачення 2020 через поширення коронавірусної інфекції в Європі і у всьому світі. Проведення міжнародного пісенного конкурсу перенесли на 2021 рік. Раніше конкурс планували на середину травня 2020 року.