ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Евровидение 2020 в Нидерландах отменили из-за коронавируса - СМИ

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 13:56
Евровидение 2020 в Нидерландах отменили из-за коронавируса - СМИ
Евровидение 2020 отменили (коллаж: РБК-Украина)

Евровидение 2020 в Роттердаме не состоится из-за коронавируса

Евровидение 2020 отменили в Нидерландах из-за коронавируса. Такую информацию распространили ряд СМИ со ссылкой на Израильскую корпорацию телерадиовещания ("Кан") в Twitter-аккаунте.

Официального заявления от организаторов об отмене конкурса, запланированного на средину мая, пока нет, но ранее они заявили об отмене съемок видеооткрыток для участников Евровидения. Кроме того, информация об отмене появилась на аккаунте SuperTV.

Также организаторы уточнили, что готовят заявление по судьбе песенного конкурса в Роттердаме.

Евровидение 2020 отменили (видео: twitter.com/kann_news)

Согласно последним данным, коронавирусом в Нидерландах заразились 1710 человек, 43 из них - умерло. Всего в мире уже больше 200 тысяч зараженных и больше 8 тысяч смертей.

Ранее коронавирус был диагностирован у члена Европейского вещательного союза. После чего Швеция и Израиль отказались от участия в Евровидении.

О том, будут ли перенесена дата или место проведения конкурса, пока не сообщается.

Ранее мы писали, что участники Евровидения от Украины, группа Go_A по опросам заняла четвертое место в рейтинге.

Евровидение 2020: Украина поднялась на 4-е место Экс-супруга Владимира Остапчука рассказала, как Евровидение изменило ее брак
Новости Украины ЕвровидениеЕвровидение 2020
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь