Евровидение 2020 в Нидерландах отменили из-за коронавируса - СМИ

Евровидение 2020 отменили (коллаж: РБК-Украина)

Евровидение 2020 в Роттердаме не состоится из-за коронавируса

Евровидение 2020 отменили в Нидерландах из-за коронавируса. Такую информацию распространили ряд СМИ со ссылкой на Израильскую корпорацию телерадиовещания ("Кан") в Twitter-аккаунте.

Официального заявления от организаторов об отмене конкурса, запланированного на средину мая, пока нет, но ранее они заявили об отмене съемок видеооткрыток для участников Евровидения. Кроме того, информация об отмене появилась на аккаунте SuperTV.

Также организаторы уточнили, что готовят заявление по судьбе песенного конкурса в Роттердаме.

התפשטות קורונה אירוויזיון 2020 ברוטרדם צפוי להתבטל. הנחיות משרד הבריאות ההולנדי לא מאפשרות לקיים את התחרות ללא קהל

הדיווח של @shani_na מתוך #חדשותהערב pic.twitter.com/IvkFuRjonm — כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2020

Евровидение 2020 отменили (видео: twitter.com/kann_news)

Согласно последним данным, коронавирусом в Нидерландах заразились 1710 человек, 43 из них - умерло. Всего в мире уже больше 200 тысяч зараженных и больше 8 тысяч смертей.

Ранее коронавирус был диагностирован у члена Европейского вещательного союза. После чего Швеция и Израиль отказались от участия в Евровидении.

О том, будут ли перенесена дата или место проведения конкурса, пока не сообщается.

Ранее мы писали, что участники Евровидения от Украины, группа Go_A по опросам заняла четвертое место в рейтинге.