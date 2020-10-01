Врачи предупредили о новых штаммах гриппа: в сочетании с COVID-19 последствия непредсказуемые

В Украину идут новые штаммы гриппа (Коллаж РБК-Украина)

В Украину осенью придут новые штаммы гриппа, с которыми врачи ранее не сталкивались

В Украине начинается новый эпидемиологический сезон, и врачи начинают готовиться к осенней волне гриппа. Новые штаммы и отсутствие иммунитета могут привести к резкому росту заболеваемости этой осенью.

Заместитель директора Львовского областного лабораторного центра МОЗ Олег Когут отметил, что в регионе прогнозируют новые штаммы гриппа, с которыми врачи ранее не сталкивались и в сочетании с COVID-19 последствия могут быть непредсказуемыми. Об этом он рассказал в программе "Стенка на стенку", пишет Zaxid.net.

Специалист объяснил, что этой осенью в Украину придут новые штаммы гриппа, а частности: грипп Guangdong-Maonan (H1N1), Hong Kong (H3N2), это грипп А, а также вирусы группы B: Washington (Victoria) і Phuket (Yamagata). Кроме Phuket, в последние годы со всеми остальными врачи дела не имели.

"Нас действительно волнует ситуация с гриппом. Как поведет себя коронавирус и как поведут себя те возбудители, никто сегодня не скажет. Так как с коронавирусом в той форме COVID-19 мы еще не сталкивались. Никто и никогда. Ни ученые, ни тем более практики не смогут спрогнозировать. Но, безусловно, нужно думать относительно защиты", - добавил медик и призвал украинцев вакцинироваться от гриппа перед началом сезона.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал главную опасность COVID-19.

А также рассказывали о том, что вирусолог дала новый прогноз о развитии коронавируса в Украине.