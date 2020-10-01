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Лікарі попередили про нові штами грипу: у поєднанні з COVID-19 наслідки непередбачувані

Четвер 01 жовтня 2020 14:30
Лікарі попередили про нові штами грипу: у поєднанні з COVID-19 наслідки непередбачувані
В Україну йдуть нові штами грипу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україну восени прийдуть нові штами грипу, з якими лікарі раніше не стикалися

В Україні починається новий епідеміологічний сезон, і лікарі починають готуватися до осінньої хвилі грипу. Нові штами та відсутність імунітету можуть призвести до різкого зростання захворюваності цієї осені.

Заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Олег Когут зазначив, що в регіоні прогнозують нові штами грипу, з якими лікарі раніше не зустрічалися і в поєднанні з COVID-19 наслідки можуть бути непередбачуваними. Про це він розповів у програмі "Стінка на стінку", пише Zaxid.net.

Фахівець пояснив, що цієї осені в Україну прийдуть нові штами грипу, а зокрема: грип Guangdong-Maonan (H1N1), Hong Kong (H3N2), це грип А, а також віруси групи B: Washington (Victoria) і Phuket (Yamagata). Окрім Phuket, в останні роки зі всіма іншими лікарі справи не мали.

"Нас дійсно хвилює ситуація з грипом. Як буде поводитися коронавірус і як будуть поводитися ті збудники, ніхто сьогодні не скаже. Оскільки з коронавірусом в тій формі COVID-19 ми ще не стикалися. Ніхто і ніколи. Ні вчені, ні тим більше практики не зможуть спрогнозувати. Але, безумовно, треба думати щодо захисту", - додав медик і закликав українців вакцинуватися від грипу перед початком сезону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав головну небезпеку COVID-19.

А також розповідали про те, що вірусолог дала новий прогноз про розвиток коронавірусу в Україні.

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