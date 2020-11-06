Врачи перечислили шесть ключевых признаков бессимптомной пневмонии

Как распознать скрытые признаки пневмонии (коллаж: РБК-Украина)

Медики рассказали, как определить бессимптомную пневмонию, даже если у вас нет ярко выраженных признаков болезни

Врачи рассказали про шесть признаков бессимптомной пневмонии. Специалисты рекомендуют прислушиваться к своему организму, чтобы вовремя распознать потенциальную опасность.

Такая пневмония может быть спровоцирована вирусной инфекцией, в том числе и коронавирусом, пишет информагентство АСС.

Врачи говорят, если вы заметили хотя бы половину из названых симптомов, обратитесь к врачу за консультацией.

Мокрый кашель. Обычно этот признак является механизмом защиты от атаки вируса. Ведь выделение мокроты помогает справиться с болезнью. Но если кашель не прекращается, не дает чувство облегчения, это может быть признаком пневмонии.

Ускорение сердечного ритма. Такие неполадки в организме без причины не возникают. Измерьте пульс, если насчитаете более 100 ударов в минуту, стоит проконсультировать с врачом. Возможно, у вас начинается пневмония.

Боль в груди. Это может говорить о возможном начале воспаления дыхательных органов. Когда инфекция атакует легкие, вы можете чувствовать боль в груди. Часто это бывает во время приступа кашля, либо после него. Если боль возникает часто и не проходит, обратитесь за помощью к медикам.

Температура. Тоже частый симптом пневмонии. Не стоит игнорировать этот признак и пытаться его устранить, лучше связаться со специалистом и получить медицинскую помощь.

Проблемы с дыханием. Это один из ключевых признаков пневмонии. Не пропустите этот момент, ведь одышка и затруднение дыхания может привести к тому, что легкие не смогут производить достаточно кислорода и наступит потеря сознания.

Мокрота с кровью. Это самый опасный и тревожный симптом. Если при кашле вы заметили, что мокрота имеет красный и ржавый оттенок, то это означает, что вирус добрался до легких и вам необходима срочная медицинская помощь.

При проблемах с дыханием, повышенной температуре, кашле с мокротой обязательно свяжитесь со специалистом.

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