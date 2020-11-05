Украинская врач рассказала, как с точностью определить осложнения коронавируса

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Врач рассказала, какой способ диагностики осложнений при коронавирусе самый надежный

Коронавирус вызывает тяжелые осложнения в легких в виде пневмонии, и врачи расходятся во мнении - что лучше для диагностики - КТ (компьютерная томография) или рентген.

По мнению кандидата медицинских наук, врача-пульмонолога Виктория Сухан, более точным методом для постановки диагноза станет КТ. Об этом пишет expres.online.

"Традиционное рентгенологическое исследование дает одно плоское изображение пораженного органа, а КТ обеспечивает сегментарный срез ткани и за секунду выдает несколько сотен снимков. Когда речь идет о диагностике именно вирусной пневмонии, КТ является более информативной. Благодаря ей можно распознать даже 1-2% вирусного повреждения легких. Тогда как рентген обнаруживает проблему, когда она уже масштабнее", - говорит медик.

Назначают томографию на том этапе, когда врач подозревает нарушение функции легких.

"Тогда даже при отрицательном ПЦР-тесте или его неготовности назначают компьютерную томографию. И если это обследование показывает вирусную пневмонию, тогда диагноз COVID-19 ставят на основании именно результатов КТ", - уверена Сухан.

Медик добавила также, что диагноз "матовое стекло", который часто звучит при обсуждении коронавируса является на самом деле радиологическим сроком.

"Специалисты его употребляют, когда рентгенологическая картина указывает на изменение содержимого альвеол. Если в норме они заполнены воздухом, и рентген-лучи там не задерживаются, проходя сквозь них, то при COVID-19 легочная ткань на уровне альвеол в зонах воспаления может заполняться слизью или жидкостью. Она уплотнена, имеет вид затуманенного (матового) участка. Кстати, даже у людей с бессимптомным течением COVID-19 при КТ неоднократно наблюдалась картина "матового стекла", - добавила пульмонолог.

Причем компьютерная томография эффективна и для определения других болезней легких. С помощью КТ можно на ранней стадии обнаружить рак, туберкулез легких, патологии легочных сосудов, изменения в легких вследствие травм и прочее.

Отметим, что врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский выразил другое мнение. Он считает, что рентген больше подходит для диагностики пневмонии при коронавирусе.

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