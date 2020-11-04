Как отличить коронавирус от обычной простуды: три ключевых признака

Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус можно отличить от простуды по ряду признаков

Коронавирус по симптомам часто похож на обычное простудное заболевание, вызванное другой вирусной инфекцией. Но разница все же есть. Врачи рассказали, как понять, что у вас не ОРВИ, а COVID-19

По мнению британского специалиста Сары Джарвис, у ОРВИ и коронавируса много общего. Они оба очень контагиозные (заразны), начинаются в верхних дыхательных путях, передаются воздушно-капельным путем, пишет Ехpress.

Кроме того, заражение имеет ряд схожих физических симптомов:

повышается температура,

ломит тело,

может болеть голова,

возникает кашель.

Но есть и три признака, по которым можно отличить коронавирус от простуды:

При коронавирусе редко бывают насморк, заложенность носа или боль в горле (это признаки ОРВИ).

Если у вас появились такие симптомы, нет температуры, не утрачено обоняние, нет кашля, скорее всего - это не коронавирус.

"У большинства людей, страдающих COVID-19, развивается хотя бы один из этих симптомов - жар, кашель, потеря обоняния", - рассказала ученая про второй признак.

Также многие больные COVID-19 испытывают сильную усталость и проблемы с дыханием, которые "гораздо реже встречаются при простуде".

Но если заложенность носа, чихание и насморк не проходят в течение нескольких дней или состояние будет ухудшаться, следует обязательно обратиться к врачам и сделать тест на COVID.

Тем временем в Украине официально подтверждено 420 617 случаев коронавируса COVID-19. Из них 9 524 заражений были обнаружены за последние сутки (на 4 ноября 2020). Умерло за все время 7 731 человек, 176 404 человек выздоровели.

Ранее украинский врач Тарас Жиравецкий рассказал, что делать после того, как вы переболели коронавирусом, и возможно ли заразиться повторно.