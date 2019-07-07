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Врачи отключили от аппарата не того человека: родственники дали согласие

STYLERЖизнь    07.07.2019 - 20:25
Врачи отключили от аппарата не того человека: родственники дали согласие
Врачи отключили от аппарата не того человека (фото: facebook.com)

Настоящие родственники погибшего пациента подали на больницу в суд

Врачи отключили мужчину от аппаратов жизнеобеспечения в одной из больниц США после согласия родственников. Впоследствии оказалось, что пациент не приходился людям, давшим согласие, родственником. Об этом сообщает ВВС.

Подобная путаница произошла в больнице Mercy Hospital в Чикаго. Медикам доставили мужчину, которого без сознания нашли под автомобилем. На пострадавшем не было одежды, а его лицо было сильно изуродовано.

Позже полиция идентифицировала неизвестного, как Альфонсо Беннетта и связалась с его семьей. Отметим, что родственники усомнились в том, что пострадавший приходится им родственником. Но медики списали подобное на эффект отрицания, когда родственники отказываются верить в гибель близкого. Врачам удалось убедить родных, что перед ними именно мистер Беннетт.

Мужчина, который все это время находился на аппаратах, поддерживающих  его жизнь, умер после того, как родственники дали согласие на отключение.

Спустя некоторое время в город вернулся настоящий Альфонсо Беннетт, который был был в длительном отъезде. Именно так и выяснилось, что умерший пациент - это не он.

И только тогда полиция взяла отпечатки пальцев умершего. Им оказался 69-летний Элиша Бриттмен. Правоохранители вышли на родственников покойного, которые все это время разыскивали своего близкого.

Врачи отключили от аппарата не того человека: родственники дали согласие

Врачи отключили от аппарата не того человека (погибший Элиша Бриттмен, фото: CBS Chicago)

Теперь обе семьи планируют судиться с руководством больницы и властями Чикаго. А сенатор штата Иллинойс Патрисия Ван Пелт подчеркнула, что полиция сразу же должна была использовать отпечатки пальцев или образец ДНК для установления личности пациента.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье после визита к стоматологу умерла 20-летняя девушка.

Напомним, не так давно в США 11-летняя девочка умерла в результате аллергической реакции на зубную пасту. У ребенка была аллергия на молочные продукты, но ее семья не знала, что зубная паста, предписанная стоматологом, содержит молочный белок. 

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