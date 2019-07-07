Лікарі відключили від апарату не ту людину: родичі дали згоду

Лікарі відключили від апарату не ту людину (фото: facebook.com)

Родичі загиблого пацієнта подали на лікарню до суду

Лікарі відключили чоловіка від апаратів життєзабезпечення в одній із лікарень США після згоди родичів. Згодом виявилося, що пацієнт не приходився людям, які дали згоду, родичем. Про це повідомляє ВВС.

Подібна плутанина сталася в лікарні Mercy Hospital в Чикаго. Медикам доставили чоловіка, якого без свідомості знайшли під автомобілем. На постраждалому не було одягу, а його обличчя було сильно понівечене.

Пізніше поліція ідентифікувала невідомого, як Альфонсо Беннетта і зв'язалася з його родиною. Зазначимо, що родичі засумнівалися в тому, що потерпілий їм доводиться родичем. Але медики списали подібне на ефект заперечення, коли родичі відмовляються вірити в загибель близького. Лікарям вдалося переконати рідних, що перед ними саме містер Беннетт.

Чоловік, який весь цей час знаходився на апаратах, що підтримують його життя, помер після того, як родичі дали згоду на відключення.

Через деякий час у місто повернувся справжній Альфонсо Беннетт, який був у тривалому від'їзді. Саме так і з'ясувалося, що померлий пацієнт - це не він.

І тільки тоді поліція взяла відбитки пальців померлого. Ним виявився 69-річний Еліша Бріттмен. Правоохоронці вийшли на родичів покійного, що увесь цей час шукали свого близького.

Лікарі відключили від апарату не ту людину (загиблий Еліша Бріттмен, фото: CBS Chicago)

Тепер обидві родини планують судитися з керівництвом лікарні та владою Чикаго. А сенатор штату Іллінойс Патрісія Ван Пелт підкреслила, що поліція відразу ж повинна була використовувати відбитки пальців або зразок ДНК для встановлення особистості пацієнта.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті після візиту до стоматолога померла 20-річна дівчина.

Нагадаємо, не так давно в США 11-річна дівчинка померла в результаті алергічної реакції на зубну пасту. У дитини була алергія на молочні продукти, але її родина не знала, що зубна паста, запропонована стоматологом, містить молочний білок.