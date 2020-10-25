Лікарі спростували найпоширеніші міфи про коронавірус: чому не варто вірити

Лікарі розвінчали міфи про коронавирусе (Колаж РБК-Україна)

Лікарі розповіли, які твердження про COVID-19 є вигадками і неправдою

Пандемія коронавірусу у всьому світі спровокувала появу неправдивої інформації про це захворювання. Частина тверджень є відвертими фейками, які викликають паніку у населення. Однак є і правдива інформація, яка допоможе убезпечити своїх рідних і близьких.

Що про коронавірус є правдою, а що – фейком, розповіли в матеріалі видання Strana.

Міфи про коронавірус

Хвороба не передається через продукти та одяг. Це помилкове твердження, оскільки для зараження потрібна дуже велика кількість вірусу. Медики стверджують, що частинки вірусу на одязі, продуктах, волоссі – будуть сильно розбавлені і його концентрація знизиться в десятки разів. Ймовірність зараження таким способом у повсякденному житті дуже низька.

Захисні маски, антисептики та дистанція не потрібні. Це жахлива провокація, через те, що багато досліджень доводять, що заходи захисту знижують ризик зараження в кілька разів. Є підстави підозрювати, що тяжкість інфекції багато в чому залежить від заражаючої дози.

Курці рідше заражаються. Цей фейк медики вже кілька разів спростовували, і лікарі однозначно радять для підвищення опірності організму вести правильний спосіб життя, не пити та не зловживати алкоголем, більше бувати на свіжому повітрі й зміцнювати імунітет.

Правда про коронавірус

COVID-19 передається повітряно-крапельним шляхом. Саме так, коронавірус передається по повітрю і це є підставою для того, щоб всі люди носили маски в громадських місцях. Вони однаково ефективні для тих, хто здоровий – щоб не заразитися, і для вже хворих – щоб не поширювати вірус.

Чоловіки хворіють частіше. На жаль, але це правда. Різниця за словами фахівців не дуже велика, але дійсно чоловіки хворіють на коронавірус частіше, ніж жінки.

Літні люди знаходяться в зоні ризику. Це правда і за даними, які накопичилися за останні пів року, люди старшого віку не тільки важче хворіють, але частіше вмирають від супутніх захворювань. Однак схильні до зараження люди будь-якого віку.

Коронавірусом хворіють безсимптомно. Це дійсно так і частина людей навіть не підозрює про своє зараження. Симптомів або немає зовсім, або вони незначні, і вони стають розносниками хвороби, хоч і не основними.

При коронавірусі людина втрачає нюх. Цей симптом у поєднанні з температурою, кашлем і втратою смаку найчастіше вказує на COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики пояснили феномен, чому чоловіки частіше хворіють на коронавірус.

А також розповідали про те, що вчені знайшли ще одне підтвердження того, що маски знижують ризик зараження COVID-19.