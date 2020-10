Почему мужчины болеют коронавирусом чаще, чем женщины: ученые объяснили феномен

Коронавирус у мужчин фиксируют чаще, чем у женщин (иллюстративное фото: freepik.com)

Исследователи объяснили, почему женщины могут быть менее подвержены COVID-19

Исследования в восьми странах мира показали, что мужчины более подвержены заражению коронавирусом, чем женщины. Такому феномену ученые нашли неожиданное объяснение после проведения масштабного социологического опроса.

Также исследователи призвали разработать гендерно-дифференцированный метод информирования о COVID-19 и профилактики заболевания, чтобы повысить "защиту" мужчин от нового вируса. Об этом передает WebMD.

Выяснилось, что одной из причин, по которой женщины могут быть менее уязвимы к коронавирусу, заключается в их придерживании правил карантина. В частности, они чаще соблюдают требование о социальной дистанции.

Опрос проводился в Австралии, Австрии, Франции, Германии, Италии, Новой Зеландии, Великобритании и США. В нем приняли участие почти 22 тысячи респондентов.

Авторы работы, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, выявили существенные гендерные различия как в количестве людей, считающих COVID-19 серьезным кризисом в области здравоохранения, так и в тех, кто согласился с государственной политикой в борьбе с пандемией.

Например, в марте 59% женщин считали коронавирус серьезной проблемой для здоровья, тогда как такую обеспокоенность проявляли только 49% мужчин.

Женщины также опережали мужчин в согласии придерживаться государственной политики по противодействию распространения COVID-10 и соответствующих рекомендаций.

"Хотя количество людей, соблюдающих правила, со временем уменьшалось, особенно в Германии, гендерный разрыв сохраняется, как выяснили исследователи", - говорится в публикации.

По словам авторов исследования Винченцо Галассо и Паола Профета из кризисной лаборатории COVID Университета Боккони в Милане (Италия), самые большие различия между мужчинами и женщинами связаны с поведением, которое прежде всего служит защите других. Например, это кашель в локоть.

Также отмечается, что различия между мужчинами и женщинами были меньше среди супружеских пар, а также среди лиц, непосредственно пострадавших от пандемии.

