Врачи объяснили, как подготовиться к беременности и можно ли спланировать пол ребенка

Можно ли спланировать пол ребенка

Несмотря на массу информации в сети о "действенных способах" спланировать пол малыша, специалисты уверяют, что пока технологий на самом деле не существует.

Врачи обращают внимание, что иначе они были бы маркетинговыми, но никак не в свободном доступе.

Таким образом, никто не может спланировать пол ребенка, кроме природы.

Но для того, чтобы забеременеть, есть много методик и даже приложений в ваших смартфонах, которые могут помочь.

Как подготовиться к беременности

Рассказывая об эффективных методах для планирования беременности, репродуктолог Александр Дарий указал на важность анатомических особенностей строения женского организма.

"Для того, чтобы эффективнее было одно положение при окончании половой жизни, или другое положение. Это все очень важно, но не влияет на пол, это влияет на вероятность наступления беременности", - рассказал он.

При этом заведующий женской консультации Сергей Бакшеев отметил, что мобильные приложения для выслеживания овуляций действительно работают.

Для всех ли женщин подойдут менструальные календари

"Современные менструальные календари выходят на уровень интеллектуальных календарей и советов на уровне медицинских работников. Я могу сказать, что не только приложения для отслеживания овуляции, но и медицинские калькуляторы для профессиональной работы применяются врачами нашей женской консультации", - сказал медик.

Но тут есть некоторые нюансы, ведь календарь будет полезным для среднестатистической женщины, которая не имеет проблем с женским здоровьем.

"Я рекомендую использовать информацию от врача - он должен сказать, какой у вас цикл, и посоветует конкретное приложение, чтобы ориентироваться, когда наиболее вероятны дня наступления беременности", - высказался на этот счет репродуктолог.