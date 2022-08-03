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Врачи объяснили, что делать при гипогликемии: важные советы

Коллаж РБК-Украина: в Минздраве рассказали о гипогликемии
Автор: Владимир Костырин

У людей с сахарным диабетом может возникать опасное состояние гипогликемия, что грозит очень тяжелыми последствиями, а в некоторых случаях и привести к смерти. Медики рассказали о тревожных признаках и объяснили, как нужно действовать при их появлении.

Об этом передали в Центре общественного здоровья министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook.

Опасные состояния при гипогликемии

В условиях нерегулярного питания и постоянного стресса у людей с диабетом уровень сахара в крови может снизиться до отметки:

  • меньше, либо равной 3,9 ммоль/л - что считается предупредительной гипогликемией,
  • меньше, либо равно 3,0 ммоль/л - это клинически значимая гипогликемия. Она может стать причиной развития аритмии и смерти.

Симптомы гипогликемии

Признаки могут быть разнообразны и индивидуальны для каждого пациента, отмечают медики. Чаще всего это:

  • слабость,
  • повышенная потливость,
  • судороги,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • дезориентация в пространстве или "двоение" в глазах.

Что делать, если заметили первые признаки гипогликемии:

  1. Рекомендуется присесть.
  2. Проверьте уровень глюкозы в крови.
  3. Быстро восстановите содержание сахара в крови, для чего нужно принять 15 грамм глюкозы в таблетках или 4-5 кусочков сахара/меда, медленно рассасывая их во рту, или выпейте стакан сока/сладкого напитка (лимонад, сладкий чай, кола). Важно: шоколад употреблять ни в коем случае нельзя!
  4. Через 15 минут повторно измерьте уровень сахара в крови.
  5. Если уровень глюкозы не вернется в норму, съешьте еще 15-20 г сахара.

Если после этого состояние не улучшится - срочно вызывайте "скорую"!

Также в ЦОЗ Минздрава Украины настоятельно призывают проконсультироваться со своим врачом по поводу подобного состояния и как его можно предупредить.

"Посетите специальную страницу для тех, кто хочет больше знать о сахарном диабете, и пройдите быстрый тест, чтобы оценить свой риск: https://diabetes-site.phc.org.ua/" - говорится в публикации.

Напомним, перед этим в Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие бесплатные лекарства от диабета доступны гражданам.

Добавим, перед этим авторитетный украинский диетолог объяснила, как правильно питаться людям с сахарным диабетом.

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Министерство здравоохранения Украины