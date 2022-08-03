Лікарі пояснили, що робити при гіпоглікемії: важливі поради

У людей з цукровим діабетом може виникати небезпечний стан гіпоглікемія, що загрожує дуже тяжкими наслідками, а в деяких випадках і привести до смерті. Медики розповіли про тривожні ознаки та пояснили, як потрібно діяти при їх появі.
Про це передали в Центрі громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.
В умовах нерегулярного харчування і постійного стресу у людей з діабетом рівень цукру в крові може знизитися до позначки:
Ознаки можуть бути різноманітні та індивідуальні для кожного пацієнта, зауважують медики. Найчастіше це:
Якщо після цього стан не покращиться - терміново викликайте "швидку"!
Також у ЦГЗ МОЗ України настійно закликають проконсультуватися зі своїм лікарем з приводу подібного стану та як його можна попередити.
"Завітайте на спеціальну сторінку для тих, хто хоче більше знати про цукровий діабет, та пройдіть швидкий тест, щоб оцінити свій ризик: https://diabetes-site.phc.org.ua/" - йдеться в публікації.
Нагадаємо, перед цим у Національній службі здоров'я України розповіли, які безплатні ліки від діабету доступні громадянам.
Додамо, перед цим авторитетний український дієтолог пояснила, як правильно харчуватися людям з цукровим діабетом.