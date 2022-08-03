Лікарі пояснили, що робити при гіпоглікемії: важливі поради

Небезпечні стани при гіпоглікемії

В умовах нерегулярного харчування і постійного стресу у людей з діабетом рівень цукру в крові може знизитися до позначки:

менше, або рівної 3,9 ммоль/л - що вважається попереджувальною гіпоглікемією,

менше, або дорівнює 3,0 ммоль/л - це клінічно значуща гіпоглікемія. Вона може стати причиною розвитку аритмії та смерті.

Симптоми гіпоглікемії

Ознаки можуть бути різноманітні та індивідуальні для кожного пацієнта, зауважують медики. Найчастіше це:

слабкість,

підвищена пітливість,

судоми,

запаморочення,

нудота,

дезорієнтація в просторі або "двоїння" в очах.

Що робити, якщо помітили перші ознаки гіпоглікемії:

Рекомендується присісти. Перевірте рівень глюкози в крові. Швидко відновіть вміст цукру в крові, для чого потрібно прийняти 15 грамів глюкози в таблетках або 4-5 шматочків цукру/меду, повільно розсмоктуючи їх у роті, або випийте склянку соку/солодкого напою (лимонад, солодкий чай, кола). Важливо: шоколад вживати в жодному разі не можна! Через 15 хвилин повторно виміряйте рівень цукру в крові. Якщо рівень глюкози не повернеться в норму, з'їжте ще 15-20 г цукру.

Якщо після цього стан не покращиться - терміново викликайте "швидку"!

Також у ЦГЗ МОЗ України настійно закликають проконсультуватися зі своїм лікарем з приводу подібного стану та як його можна попередити.

"Завітайте на спеціальну сторінку для тих, хто хоче більше знати про цукровий діабет, та пройдіть швидкий тест, щоб оцінити свій ризик: https://diabetes-site.phc.org.ua/" - йдеться в публікації.