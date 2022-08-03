Врачи объяснили, что делать при гипогликемии: важные советы
У людей с сахарным диабетом может возникать опасное состояние гипогликемия, что грозит очень тяжелыми последствиями, а в некоторых случаях и привести к смерти. Медики рассказали о тревожных признаках и объяснили, как нужно действовать при их появлении.
Об этом передали в Центре общественного здоровья министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook.
Опасные состояния при гипогликемии
В условиях нерегулярного питания и постоянного стресса у людей с диабетом уровень сахара в крови может снизиться до отметки:
- меньше, либо равной 3,9 ммоль/л - что считается предупредительной гипогликемией,
- меньше, либо равно 3,0 ммоль/л - это клинически значимая гипогликемия. Она может стать причиной развития аритмии и смерти.
Симптомы гипогликемии
Признаки могут быть разнообразны и индивидуальны для каждого пациента, отмечают медики. Чаще всего это:
- слабость,
- повышенная потливость,
- судороги,
- головокружение,
- тошнота,
- дезориентация в пространстве или "двоение" в глазах.
Что делать, если заметили первые признаки гипогликемии:
- Рекомендуется присесть.
- Проверьте уровень глюкозы в крови.
- Быстро восстановите содержание сахара в крови, для чего нужно принять 15 грамм глюкозы в таблетках или 4-5 кусочков сахара/меда, медленно рассасывая их во рту, или выпейте стакан сока/сладкого напитка (лимонад, сладкий чай, кола). Важно: шоколад употреблять ни в коем случае нельзя!
- Через 15 минут повторно измерьте уровень сахара в крови.
- Если уровень глюкозы не вернется в норму, съешьте еще 15-20 г сахара.
Если после этого состояние не улучшится - срочно вызывайте "скорую"!
Также в ЦОЗ Минздрава Украины настоятельно призывают проконсультироваться со своим врачом по поводу подобного состояния и как его можно предупредить.
"Посетите специальную страницу для тех, кто хочет больше знать о сахарном диабете, и пройдите быстрый тест, чтобы оценить свой риск: https://diabetes-site.phc.org.ua/" - говорится в публикации.
Напомним, перед этим в Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие бесплатные лекарства от диабета доступны гражданам.
Добавим, перед этим авторитетный украинский диетолог объяснила, как правильно питаться людям с сахарным диабетом.