Врачи объяснили, что делать при гипогликемии: важные советы

У людей с сахарным диабетом может возникать опасное состояние гипогликемия, что грозит очень тяжелыми последствиями, а в некоторых случаях и привести к смерти. Медики рассказали о тревожных признаках и объяснили, как нужно действовать при их появлении.

Об этом передали в Центре общественного здоровья министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook .

Опасные состояния при гипогликемии

В условиях нерегулярного питания и постоянного стресса у людей с диабетом уровень сахара в крови может снизиться до отметки:

меньше, либо равной 3,9 ммоль/л - что считается предупредительной гипогликемией,

меньше, либо равно 3,0 ммоль/л - это клинически значимая гипогликемия. Она может стать причиной развития аритмии и смерти.

Симптомы гипогликемии

Признаки могут быть разнообразны и индивидуальны для каждого пациента, отмечают медики. Чаще всего это:

слабость,

повышенная потливость,

судороги,

головокружение,

тошнота,

дезориентация в пространстве или "двоение" в глазах.

Что делать, если заметили первые признаки гипогликемии:

Рекомендуется присесть. Проверьте уровень глюкозы в крови. Быстро восстановите содержание сахара в крови, для чего нужно принять 15 грамм глюкозы в таблетках или 4-5 кусочков сахара/меда, медленно рассасывая их во рту, или выпейте стакан сока/сладкого напитка (лимонад, сладкий чай, кола). Важно: шоколад употреблять ни в коем случае нельзя! Через 15 минут повторно измерьте уровень сахара в крови. Если уровень глюкозы не вернется в норму, съешьте еще 15-20 г сахара.

Если после этого состояние не улучшится - срочно вызывайте "скорую"!

Также в ЦОЗ Минздрава Украины настоятельно призывают проконсультироваться со своим врачом по поводу подобного состояния и как его можно предупредить.

"Посетите специальную страницу для тех, кто хочет больше знать о сахарном диабете, и пройдите быстрый тест, чтобы оценить свой риск: https://diabetes-site.phc.org.ua/" - говорится в публикации.