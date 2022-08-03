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Лікарі пояснили, що робити при гіпоглікемії: важливі поради

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Середа 03 серпня 2022 07:33
Лікарі пояснили, що робити при гіпоглікемії: важливі поради Колаж РБК-Україна: у МОЗ розповіли про гіпоглікемію
Автор: Володимир Костирін

У людей з цукровим діабетом може виникати небезпечний стан гіпоглікемія, що загрожує дуже тяжкими наслідками, а в деяких випадках і привести до смерті. Медики розповіли про тривожні ознаки та пояснили, як потрібно діяти при їх появі.

Про це передали в Центрі громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.

Небезпечні стани при гіпоглікемії

В умовах нерегулярного харчування і постійного стресу у людей з діабетом рівень цукру в крові може знизитися до позначки:

  • менше, або рівної 3,9 ммоль/л - що вважається попереджувальною гіпоглікемією,
  • менше, або дорівнює 3,0 ммоль/л - це клінічно значуща гіпоглікемія. Вона може стати причиною розвитку аритмії та смерті.

Симптоми гіпоглікемії

Ознаки можуть бути різноманітні та індивідуальні для кожного пацієнта, зауважують медики. Найчастіше це:

  • слабкість,
  • підвищена пітливість,
  • судоми,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • дезорієнтація в просторі або "двоїння" в очах.

Що робити, якщо помітили перші ознаки гіпоглікемії:

  1. Рекомендується присісти.
  2. Перевірте рівень глюкози в крові.
  3. Швидко відновіть вміст цукру в крові, для чого потрібно прийняти 15 грамів глюкози в таблетках або 4-5 шматочків цукру/меду, повільно розсмоктуючи їх у роті, або випийте склянку соку/солодкого напою (лимонад, солодкий чай, кола). Важливо: шоколад вживати в жодному разі не можна!
  4. Через 15 хвилин повторно виміряйте рівень цукру в крові.
  5. Якщо рівень глюкози не повернеться в норму, з'їжте ще 15-20 г цукру.

Якщо після цього стан не покращиться - терміново викликайте "швидку"!

Також у ЦГЗ МОЗ України настійно закликають проконсультуватися зі своїм лікарем з приводу подібного стану та як його можна попередити.

"Завітайте на спеціальну сторінку для тих, хто хоче більше знати про цукровий діабет, та пройдіть швидкий тест, щоб оцінити свій ризик: https://diabetes-site.phc.org.ua/" - йдеться в публікації.

Нагадаємо, перед цим у Національній службі здоров'я України розповіли, які безплатні ліки від діабету доступні громадянам.

Додамо, перед цим авторитетний український дієтолог пояснила, як правильно харчуватися людям з цукровим діабетом.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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