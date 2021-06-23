Врачи обнаружили опасное последствие злоупотребления кофе: начинаются приступы

Во всем мире от мигрени страдают более одного миллиарда взрослых. Ученые говорят, что это третье по распространенности заболевание.

Так, спровоцировать развитие приступа мигрени может огромное количество факторов, в том числе и злоупотребление кофеином.

Какие симптомы мигрени?

Кто хоть раз в жизни сталкивался с мигренью, знакомы с ее неприятными проявлениями. Кроме сильных головных болей, симптомы болезни могут включать тошноту, перепады настроения, чувствительность к свету и звуку, а также зрительные и слуховые галлюцинации. Поэтому так важно избегать триггеров, способных спровоцировать приступ.

По словам людей, которые страдают мигренью, изменения погодных условий, нарушения сна, гормональные нарушения, стресс, употребление некоторых лекарств, а также прием пищи и напитков могут служить спусковым механизмом для развития приступа.

Как кофеин влияет на приступы мигрени?

Ученые из Медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC) оценили роль напитков с кофеином, как потенциальной причины приступов мигрени.

Они пришли к выводам, что среди пациентов, которые сталкивались с эпизодическими приступами мигрени, употребление одной - двух чашек кофе в день не было связано с возникновением головной боли.

Кроме того, наоборот три или более чашек в день, увеличивало риск развития приступа мигрени. Также отмечают, что нападения возникали в тот день, когда употребляли кофе, и на следующий.

Также недосып может только увеличить риск мигрени. Ведь роль кофеина особенно сложная, так как он может вызвать приступ, но также помогает контролировать его симптомы. Влияние кофеина зависит как от его дозы, так и от частоты приема.