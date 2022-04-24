Эти популярные привычки день за днем увеличивают риск развития рака

Некоторые ежедневные привычки могут увеличить риск развития онкологии. Врачи составили топ факторов, из-за которых человек рискует заболеть раком. Среди них, как вредные, к примеру, алкоголь и курение, так и безобидные, такие как привычка быть домоседом.

Чрезмерное употребление алкоголя

По словам медиков, многие люди не осознают, что употребление алкоголя может увеличить риск развития рака.

Хотя это может быть не единственный фактор, алкоголь является известным канцерогеном, и даже умеренное потребление может подвергнуть людей более высокому риску развития рака.

А вот сокращение употребления алкоголя или полное исключение его из рациона может помочь снизить риск развития рака и улучшить общее состояние здоровья.

Курение

Табак и алкоголь являются канцерогенами, и их совместное употребление еще больше повышает риск.

Но есть и хорошая новость. Она заключается в том, что после отказа от этих привычек, риск развития рака будет уменьшаться.

Рак пищевода, рак легких и другие виды рака связаны с курением.

Пропуск периодических профилактических осмотров

"Мы чистим зубы каждое утро, вырабатываем привычку ездить на работу и часто имеем привычки, которые определяют, как мы проводим свободное время. Однако одна привычка, которую часто упускают из виду, - это важность плановых медицинских осмотров. Пропуск периодических медицинских осмотров может увеличить ваши риски рака", - говорит семейный врач Томми Митчелл.

Важно пройти маммографию, мазок Папаниколау (на рак шейки матки), риск рака простаты и другие обследования в зависимости от вашего возраста, образа жизни и семейного анамнеза.

Нездоровая диета

Соблюдение диеты, богатой продуктами с высоким содержанием холестерина и трансжирами, может увеличить риск развития рака.

Медики советуют выбирать продукты с низким содержанием насыщенных и трансжиров, такие как нежирное мясо, птица, рыба, бобы и орехи. Включите в свой рацион разнообразные фрукты и овощи. Эти богатые питательными веществами продукты содержат антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от повреждений.

Быть домоседом

Малоподвижный образ жизни связан с повышенным риском рака. Недостаток физических упражнений может привести к увеличению веса, что, в свою очередь, может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая диабет, высокое кровяное давление и болезни сердца.

Каждое из этих условий создает уникальную возможность для раковых клеток закрепиться и расти.

Хронический стресс

Хронический стресс может иметь серьезные неблагоприятные последствия для нашего физического и психического здоровья.

Поток гормонов стресса, таких как кортизол, которые могут подавлять иммунную систему, усиливать воспаление и способствовать развитию рака.