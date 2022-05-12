Лікарі назвали симптоми рака кишківника, які можна сплутати з іншими хворобами

Рак кишківника є третім за поширеністю у світі після раку молочної залози та раку легенів. Особливістю цього виду онкології є те, що пацієнти можуть звертатися пізно за допомогою, соромлячись "незручних" симптомів та обстежень.

На які п'ять симптомів варто звернути увагу - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Діагностика захворювання на ранніх стадіях утруднена, оскільки симптоми маскуються під інші захворювання і довгий час не викликають підозр у хворого.

Медики, як пише Daily Express, радять звернути увагу на такі тривожні ознаки.

Кровотеча із "заднього проходу" і (або) кров у калі. Такий симптом може означати як геморой, так і розвиток раку. Якщо у вас все-таки виникла кровотеча, ви повинні повідомити про це лікаря, щоб він з’ясував основну причину.

Постійна і незрозуміла зміна "звичок" кишечника. Кал може стати більш рідким, або ж позиви в туалет можуть почастішати. Також ви можете помітити, що стали ходити до туалету рідше, або виникає відчуття, що ви спорожнюєтеся не повністю. Зверніться з такими ознаками до лікаря.

Незрозуміла втрата ваги і відсутність апетиту. Втрата ваги є менш поширеним симптомом, але все ще може виникнути у людей з раком кишечника, особливо якщо вони відчувають нудоту або здуття.

Сильна втома без видимої причини, блідість шкіри. Рак кишечника може призвести до нестачі заліза в організмі, що може призвести до анемії та супутніх симптомів.

Біль або "шишка" в животі. Як і у випадку з багатьма формами раку, якщо ви помітили ущільнення, обов’язково повідомте свого лікаря.

Пам'ятайте: вчасно виявлений рак кишківника - найкращий шанс успішного лікування хвороби. Адже цей вид онкології добре піддається лікуванню за умови вчасної діагностики.