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Врачи назвали симптомы болезни кожи, которая чаще проявляется летом

Понедельник 27 июля 2020 20:02
Врачи назвали симптомы болезни кожи, которая чаще проявляется летом
Врачи рассказали про коварную болезнь кожи (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Врачи рассказали про дерматологическое заболевание, которое может возникнуть у всех, кто в детстве перенес ветрянку

Врачи рассказали про коварную и неприятную болезнь кожи, от которой не застрахованы взрослые, что перенесли когда-то ветрянку. Эта дерматологическая проблема называется опоясывающий лишай и вызывается тем же вирусом герпеса, что и ветрянка.

Врачи говорят, что ветрянкой болеют один раз, но иногда вирус про себя напоминает спустя годы, когда иммунитет уже не тот. Дело в том, что ветрянку провоцирует герпес третьего типа (всего их восемь).

И все эти типы вируса становятся спутниками человека на всю жизнь и хорошим "экзаменом" для его иммунитета. Об этом рассказал инфекционист Евгений Дубровский, пишут Факты.

Так, наш иммунитет способен победить множество вирусов, но с некоторыми из них он учится жить - сдерживает и предотвращает обострение. Если иммунная система крепкая, мы не догадываемся, что носим в себе вирус герпеса. Но с возрастом можем удивиться, обнаружив у себя зудящую красную сыпь. Причем врач говорит, что опоясывающий лишай чаще обостряется летом.

"В теплое время люди сами часто подрывают свой иммунитет... Струя холодного воздуха из кондиционера, направленная прямо в лицо или спину. Или еще проще - обычный вентилятор-пропеллер, который так любят пожилые люди. Поток холодного воздуха на какой-то участок тела даже в течение пары часов - это локальное угнетение иммунитета. И как раз в этом месте возникает поражение", - говорит медик.

Как правило, опоясывающий лишай поражает межреберный или лицевой нерв, но под ударом могут оказаться и другие поверхности. На коже появляется яркая сыпь, которая в отличие от ветрянки, локализуется в одном месте.

"Она намного хуже, чем при ветрянке, потому что зудит, жжет. Но это полбеды: сыпь не самое страшное. Поскольку задеты нервные окончания, то возникает адская боль, с которой пациенты попадают в больницу. Им иногда приходится назначать препараты, которые используются в психиатрии. Это серьезные лекарства, которые притупляют чувство боли", - рассказывает инфекционист.

Лечиться приходиться 8-10 дней. И хотя опоясывающий лишай чаще всего проходит сам, все это время человек вынужден терпеть боль, а иногда возникают осложнения. К примеру, если сыпь появилась на лице, то может возникнуть поражение глаза, что чревато слепотой. Специалист рекомендует при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью.

Евгений Дубровский предостерегает не заниматься самолечением, ведь из-за гормональных мазей (такие применяют при укусах насекомых или аллергической сыпи), иммунитет может угнетаться еще больше.

Ранее доктор Комаровский рассказал об опасной инфекции кожи, которая требует длительного лечения.

Также мы писали, врач-онколог рассказала про кожные симптомы рака, на которые нужно обращать внимание.

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