Кожные симптомы рака: врач-онколог рассказала, на что нужно обращать внимание

Кожные симптомы рака (Коллаж РБК-Украина)

Врач-онколог назвала симптомы рака, на которые стоит обратить внимание

Кожа человека является своеобразным барометром и первые признаки серьезных заболеваний появляются именно на ней. Одним из таких явлений могут быть кондиломы, которые свидетельствуют о том, что в организме начал развиваться рак.

Врач-онколог Елена Смирнова рассказала, на какие кожные проявления стоит обратить внимание и какие из них могут стать первыми предвестниками рака. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Она отметила, что начальные стадии развития кондиломы обычно бессимптомны и многие не обращают на них внимания. Однако их появление связано с развитием вируса папилломы человека, который приводит к раку шейки матки. Часто кондиломы располагаются внутри и незаметны до тех пор, пока не вырастут до нескольких миллиметров.

"Если все-таки ухитритесь их рассмотреть, то увидите небольшие одиночные, заостренные, чаще бесцветные бородавки. Обычно они не вызывают дискомфорта и на них не обращают внимания. Но, к сожалению, они растут и постепенно срастаются в одну большую бородавку", - сообщила врач.

Симптомы кондиломы:

Ощущение инородного предмета в анусе

После дефекации – пощипывание, жжение и даже боль

Сильный, длительный зуд в анусе или вокруг него

Воспалительные процессы, так как в разрастаниях скапливаются бактерии, грибки и потожировые отделения.

Отек

Выделение крови и гноя

Боль во время ходьбы, сидения и даже от облегающего белья

"Кондиломы — результат поражения организма вирусом папилломы человека (ВПЧ) — тем самым, который вызывает рак шейки матки. Заражение обычно происходит при незащищенном половом контакте. ВПЧ может годами протекать бессимптомно, а при малейшем снижении иммунитета проявляется такими наростами на коже. Кондиломы представляют собой большую опасность из-за риска перерождения в онкологию, так как постоянно травмируются. Нельзя пытаться самостоятельно избавляться от появляющихся наростов. Это может привести к непредсказуемым последствиям", - объяснила Смирнова.

Она добавила, что полностью избавиться от ВПЧ в организме невозможно, но кондиломы нужно удалять. Для этого используют лазерное иссечение и процедуру проводят под местной анестезией.

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Автор: Анна Шиканова