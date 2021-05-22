Назван самый вредный алкогольный напиток: дело не в количестве спирта

Врачи рассказали, какой алкоголь считается самым вредным, хотя содержание спирта в нем невысокое, сравнительно с крепкими спиртными напитками.
Об этом пишет newsyou.
Наркологи говорят, что самым опасным для здоровья алкогольным напитком являются коктейли в банках и бутылках.
И дело тут в большом количестве красителе, а также другой "химии" в виде вкусовых добавок, которые разбавлены спиртом.
Да и пиво, которое сейчас делают из концентрата, не самый полезный алкогольный напиток.
А вот коктейль из алкоголя и энергетика опасен для нашей сердечно-сосудистой системы, вызывая серьезные проблемы. Злоупотребление таким напитком может даже привести к инфаркту.
Врач говорит, что наименее опасным считаются алкогольные напитки, которые получают путем естественного брожения из виноградных соков.
Это красное сухое вино, крепость которого не превышает 9-13%.
Ранее западные ученые рассказали, что самым вредным алкоголем является пиво. И дело все в способе выращивания ингредиентов для напитка.