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Названо найшкідливіший алкогольний напій: справа не в кількості спирту

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, який алкоголь вважається найшкідливішим, хоча вміст спирту в ньому невисокий, порівняно з міцними спиртними напоями.

Про це пише newsyou.

Найшкідливіший алкоголь не пов'язаний з кількістю спирту

Наркологи кажуть, що найнебезпечнішим для здоров'я алкогольним напоєм є коктейлі в банках і пляшках.

І справа тут у великій кількості барвнику, а також інший "хімії" у вигляді смакових добавок, які розбавлені спиртом.

Та й пиво, яке зараз роблять з концентрату, не найкорисніший алкогольний напій.

А ось коктейль з алкоголю і енергетика небезпечний для нашої серцево-судинної системи, викликаючи серйозні проблеми. Зловживання таким напоєм може навіть призвести до інфаркту.

Який алкоголь найменш небезпечний

Лікар каже, що найменш небезпечним вважаються алкогольні напої, які отримують шляхом природного бродіння з виноградних соків.

Це червоне сухе вино, міцність якого не перевищує 9-13%.

Раніше західні вчені розповіли, що найшкідливішим алкоголем є пиво. І справа вся в способі вирощування інгредієнтів для напою.

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