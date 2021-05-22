Названо найшкідливіший алкогольний напій: справа не в кількості спирту

Найшкідливіший алкоголь не пов'язаний з кількістю спирту

Наркологи кажуть, що найнебезпечнішим для здоров'я алкогольним напоєм є коктейлі в банках і пляшках.

І справа тут у великій кількості барвнику, а також інший "хімії" у вигляді смакових добавок, які розбавлені спиртом.

Та й пиво, яке зараз роблять з концентрату, не найкорисніший алкогольний напій.

А ось коктейль з алкоголю і енергетика небезпечний для нашої серцево-судинної системи, викликаючи серйозні проблеми. Зловживання таким напоєм може навіть призвести до інфаркту.

Який алкоголь найменш небезпечний

Лікар каже, що найменш небезпечним вважаються алкогольні напої, які отримують шляхом природного бродіння з виноградних соків.

Це червоне сухе вино, міцність якого не перевищує 9-13%.