Как легко приготовить овощные бульонные кубики: не содержат химии и консервантов

Во время приготовления супа существенно облегчат жизнь овощные кубики. В частности, они станут отличной альтернативой зажаркам для супа и не придется каждый раз нарезать много овощей. Нужно будет лишь забросить заготовку.

Идею приготовления овощных бульонных кубиков поделились на странице в anna_zalesskaya в Instagram.

Как известно, в магазинных бульонных кубиках достаточно много химии и консервантов. Поэтому они наносят вред организму человека.

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

морковь - 300 г;

кабачок - 400 г;

лук - 50 г;

перец болгарский - 200 г;

стебель сельдерея - 200 г;

чеснок - 3-4 зубчика;

зелень - 50 г;

соль - 4 ст. л;

перец - 1 ч. л;

куркума - 1 ч. л;

масло - 3 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала нарежьте очищенную морковь и кабачок на кубики. Далее измельчить лук, перец, сельдерей, чеснок и зелень.

После этого тушите под крышкой в сковородке на растительном масле до мягкости овощей. Затем положите зелень, посолите, поперчите, добавьте куркуму и перебейте все блендером.

Положите на сковородку, чтобы испарилась лишняя влага, постоянно помешивая. Дайте массе остыть.

Возьмите форму и застелите пищевой пленкой, распределите массу лопаткой и отправьте в морозилку на 3 часа.

Застывшую массу нарежьте на порционные кусочки и заверните в фольгу.

Овощные кубики нужно хранить в морозилке.