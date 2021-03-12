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Врачи назвали самые полезные овощи для мужской силы

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали про незаменимые овощи для мужской силы и здоровья, которые должны непременно быть в рационе. Эти три овоща помогут быть выносливее, укрепят сердце и сосуды, улучшат работу мозга и помогут избежать "мужских проблем".

Об этом пишет eatthis.

Томаты

Томаты богаты антиоксидантом ликопином. Наличие богатых ликопином продуктов в рационе снижает риск рака простаты у мужчин. Врачи советую ежедневно включать помидоры в свой рацион с салатами, бутербродами и супами.

Фасоль

Фасоль может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета. Если уровень сахара в крови стабилизируется, это может привести к уменьшению тяги к еде и, следовательно, - потере веса.

Шпинат

Шпинат обладает богатыми питательными свойствами, особенно - для мужчин. Он чрезвычайно богат железом, обладает противораковыми, противовоспалительными свойствами и может поддерживать зрение. Специалисты называют шпинат суперфудом и рекомендуют добавлять его в рацион с белковыми коктейлями, салатами и так далее.

Ранее врачи назвали также самое полезное мясо для мужчин, а также мясо, которым не стоит баловаться слишком часто.

Также мы писали про орех, который диетологи признали сжигателем жира и рекомендуют есть его каждый день.

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