Врачи назвали самую полезную позу для сна: поможет желудку и защитит от морщин

Большинство людей имеет любимую позу для сна, в которой быстро и крепко удается заснуть. Однако врачи предупреждают: не все позы одинаково полезны. А из-за некоторых возникают так называемые "сонные морщины", избавиться от которых не поможет ни один косметолог.

Сон на спине

Лучшим врачи признали сон на спине, хотя в такой позе тоже есть определенные недостатки. К сожалению, на спине спят всего 10% людей, пишет Страна Здоровья.

Такая поза поможет уменьшить боль в шее, благодаря хорошей поддержке позвоночника. Сон на спине также облегчает пищеварение, особенно если лечь спать на полный желудок.

На спине надо спать, если вы замечаете морщины в тех месяцах, в которых их быть не должно. К примеру, вы никогда не хмуритесь, а у вас появляются морщины между бровей. Особенно их хорошо видно после пробуждения.

"Сонные морщины" отличаются от возрастных и мимических тем, что не подлежат косметологическому восстановлению. Можно сколько угодно пользоваться патчами и кремами, это не избавит от появления продавленных глубоких линий. Если вы спите на животе, ваши "проблемные зоны" - лоб и межбровье; если на боку - щеки, носогубные складки и так называемые "гусиные лапки", - пишет bluesleep.

Единственным выходом из ситуации будет научиться спать на спине. Специалисты рекомендуют выбрать правильную подушку, матрас и постельное белье. Можно обложить себя подушками, которые не дадут бессознательно повернуться на бок во время засыпания. Со временем вы научитесь спать на спине, что позволит избежать проблемных мест.

Сон на боку

Такое положение сна хоть и грозит морщинами, однако может снизить риск потери когнитивных способностей. Во время сна в такой позе дополнительно очищаются дыхательные пути и улучшается кровообращение.

Однако сон на боку должен быть с хорошей подушкой, которая обеспечит лучшую поддержку шеи. В противном случае можно столкнуться с болью в этом отделе позвоночника.

Сон на животе

Реже люди спят на животе. Однако такое положение может быть полезным для людей с апноэ. Сон на животе также подходит людям с пищеварительными проблемами.

Что касается недостатков такой позы, то сон на животе оказывает дополнительное давление на суставы, что негативно сказывается на людях с соответствующей проблемой. Также такой сон грозит болью в шее.

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