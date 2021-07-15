Врачи назвали самую полезную кашу с омолаживающим эффектом: стоит копейки

Врачи-диетологи выяснили, что перловой каше по праву можно присудить звание "каши красоты", ведь вещество, содержащееся в ней, имеет "омолаживающий эффект".
Какие еще каши считаются самыми полезными, а какую крупу следует исключить из рациона навсегда - читайте нижне в советах диетологов.
Она - самая полезная, ведь содержит много белка и витаминов. Имеет низкий гликемический индекс относительно других каш, не содержит глютена.
Овсянка содержит много сложных углеводов и мало крахмала. Имеет обволакивающую консистенцию, поэтому полезна для ЖКТ. Но содержит глютен.
Эта каша содержит много витаминов и микроэлементов, а так же лизин, который способствует заживлению ран и регенерации клеток. Лизин также участвует в синтезе коллагена, поэтому перловку можно считать кашей красоты.
Также полезная каша. Она относительно низкокалорийна, содержит много растительного белка и витаминов.
Это низкоалергенная каша, которая не содержит глютен. Зато в ней есть полезный селен, который замедляет процессы старения организма. При этом крупа содержит крахмал.
А вот врагом номер один среди каш диетологи давно и остаточно признали манку. Она содержит много простых углеводов и крахмала, имеет высокий гликемический индекс. Кроме того в ней меньше всего полезных витаминов и минералов.
Фото: Самые полезные каши (instagram.com/moisovetpp)
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