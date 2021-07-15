Врачи назвали самую полезную кашу с омолаживающим эффектом: стоит копейки

Место №1. Гречневая каша

Она - самая полезная, ведь содержит много белка и витаминов. Имеет низкий гликемический индекс относительно других каш, не содержит глютена.

Место №2. Овсяная

Овсянка содержит много сложных углеводов и мало крахмала. Имеет обволакивающую консистенцию, поэтому полезна для ЖКТ. Но содержит глютен.

Место №3. Перловая

Эта каша содержит много витаминов и микроэлементов, а так же лизин, который способствует заживлению ран и регенерации клеток. Лизин также участвует в синтезе коллагена, поэтому перловку ​можно считать кашей красоты.

Место №4. Гороховая

Также полезная каша. Она относительно низкокалорийна,​ содержит много растительного белка и витаминов.

Место №5. Кукурузная

Это низкоалергенная каша, которая не содержит глютен. Зато в ней есть полезный селен, который замедляет процессы старения организма. При этом крупа содержит крахмал.

Какую кашу лучше исключить из рациона

А вот врагом номер один среди каш диетологи давно и остаточно признали манку. Она содержит​ много простых углеводов и крахмала, имеет высокий гликемический индекс. ​Кроме того в ней меньше всего полезных витаминов и минералов.

Фото: Самые полезные каши (instagram.com/moisovetpp)

Сколько стоят самые полезные каши в Украине (цена за 1 кг)

Интересно, что "каша красоты" в Украине самая дешевая, а полезнейшая гречка - самая дорогая из нашего списка.