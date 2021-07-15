RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лікарі назвали найкориснішу кашу з омолоджуючим ефектом: коштує копійки

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі-дієтологи з'ясували, що перловій каші по праву можна присудити звання "каші краси", адже речовина, що міститься в ній, має "омолоджувальний ефект".

Які ще каші вважаються найкориснішими, а яку крупу слід виключити з раціону назавжди - читайте нижче в порадах дієтологів.

Місце №1. Гречана каша

Вона - найкорисніша, адже містить багато білка і вітамінів. Має низький глікемічний індекс щодо інших каш, не містить глютену.

Місце №2. Вівсяна

Вівсянка містить багато складних вуглеводів і мало крохмалю. Має обволікаючу консистенцію, тому корисна для шлунково-кишкового тракту. Але містить глютен.

Місце №3. Перлова

Ця каша містить багато вітамінів і мікроелементів, а так само лізин, який сприяє загоєнню ран і регенерації клітин. Лізин також бере участь у синтезі колагену, тому перловку можна вважати кашею краси.

Місце №4. Горохова

Також корисна каша. Вона відносно низькокалорійна, містить багато рослинного білка і вітамінів.

Місце №5. Кукурудзяна

Це низькоалергенна каша, яка не містить глютену. Зате в ній є корисний селен, який уповільнює процеси старіння організму. При цьому крупа містить крохмаль.

Яку кашу краще виключити з раціону

А ось ворогом номер один серед каш дієтологи давно і остаточно визнали манку. Вона містить багато простих вуглеводів і крохмалю, має високий глікемічний індекс. ​Крім того в ній найменше корисних вітамінів і мінералів.

Фото: найкорисніші каші (instagram.com/moisovetpp)

Скільки коштують найкорисніші каші в Україні (ціна за 1 кг)

Цікаво, що "каша краси" в Україні найдешевша, а корисна гречка - найдорожча з нашого списку.

  • Перловка - 16-25 грн
  • Кукурудзяна - 17-30 грн
  • Горох - 19-23 грн
  • Вівсяна - 21-40 грн
  • Гречка - 37-60 грн

Раніше дієтолог розповіла про найкорисніші літні ягоди, які визнані суперфудами.

Читайте РБК-Україна в Google News
каша