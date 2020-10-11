Врачи назвали самую частую причину головной боли: как избавиться

Медики говорят, что самой распространенной причиной боли в голове является головная боль напряжения (ГБН). С такой проблемой, по данным ВОЗ, страдают время от времени около 70% людей, а невезучие 3% сталкиваются с ней едва ли не через день.

Вычислить, что голова болит у вас именно из-за ГБН, несложно, пишет 24 канал. Вот типичные признаки такой боли:

Она не настолько сильна, как мигрень или цефалгия.

ГБН будто обручем охватывает голову и сдавливает сильно лоб и затылочную часть.

Физическая нагрузка, звук, свет - делают боль сильнее.

Глаза не слезятся, нет тошноты и рвоты. Хотя аппетита тоже может не быть.

Боль чувствуется, как тупая и давящая, а не острая и пульсирующая.

Обычно ГБН длится от 30 минут до 7 дней.

Самые частые причины такой боли

Врачи говорят, что ее вызывает напряжение мышц шеи и головы. Также может возникнуть из-за стресса, усталости, мышечного спазма, плохой осанки.

Также спровоцировать ГБН может некоторая пища, алкоголь, перенапряжение глаз, простуда или недосыпание.

Когда при ГБН бежать к доктору

Очень сильная головная боль, которая появилась внезапно.

Кроме боли сыпь и лихорадка.

Вам трудно поворачивать шею и разговаривать.

С болью возникли проблемы со зрением (к примеру, двоение в глазах).

Болеть голова стала после травмы.

Такую боль вы испытываете впервые и вам больше 50 лет.

Боль полностью проходит лежа, но стоя усиливается.

Если вам обычно хватает одной таблетки ибупрофена или парацетамола, к врачу бежать не обязательно. Но если боль становится сильнее и возникает чаще двух раз в день, сходите к неврологу.

Лечение головной боли напряжения

Некоторые препараты от хронической головной боли напряжения может выписать только врач. Для профилактики ГБН используются антидепрессанты и противосудорожные. Но лучше обратить внимание на то, что провоцирует головную боль именно у вас.

Также помогут следующие советы: измените образ жизни - наладьте сон, регулярно пейте воду, вовремя кушайте и добавьте умеренные физические нагрузки.

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