Врачи назвали самую частую причину головной боли: как избавиться

Если у вас болит голова, скорее всего - это головная боль напряжения
Медики говорят, что самой распространенной причиной боли в голове является головная боль напряжения (ГБН). С такой проблемой, по данным ВОЗ, страдают время от времени около 70% людей, а невезучие 3% сталкиваются с ней едва ли не через день.
Вычислить, что голова болит у вас именно из-за ГБН, несложно, пишет 24 канал. Вот типичные признаки такой боли:
Самые частые причины такой боли
Врачи говорят, что ее вызывает напряжение мышц шеи и головы. Также может возникнуть из-за стресса, усталости, мышечного спазма, плохой осанки.
Также спровоцировать ГБН может некоторая пища, алкоголь, перенапряжение глаз, простуда или недосыпание.
Когда при ГБН бежать к доктору
Если вам обычно хватает одной таблетки ибупрофена или парацетамола, к врачу бежать не обязательно. Но если боль становится сильнее и возникает чаще двух раз в день, сходите к неврологу.
Лечение головной боли напряжения
Некоторые препараты от хронической головной боли напряжения может выписать только врач. Для профилактики ГБН используются антидепрессанты и противосудорожные. Но лучше обратить внимание на то, что провоцирует головную боль именно у вас.
Также помогут следующие советы: измените образ жизни - наладьте сон, регулярно пейте воду, вовремя кушайте и добавьте умеренные физические нагрузки.
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