Врачи рассказали про восемь "тихих" симптомов рака мозга

Названы скрытые симптомы рака головного мозга (коллаж: РБК-Украина)

Врачи рассказали про скрытые симптомы рака головного мозга, которые легко проигнорировать

Врачи рассказали про скрытые симптомы опухоли головного мозга, которые часто маскируются под другие болезни. Мы можем долгое время списывать эти признаки на усталость, запивать головную боль таблетками вместо того, чтобы пройти обследование.

О "тихих" симптомах рака мозга пишет lenta.ua.

1. Несильная головная боль. Онкология часто маскируется под переутомление или мигрень, поэтому люди не обращают внимания на такие, казалось бы, мелочи.

2. Нарушение периферийного зрения. Проблема заключается в том, что человек во время вождения автомобиля не видит того, что происходит справа и слева. Возникают так называемые "серые зоны".

3. Слабость. Симптом может проявляться тем, что вы часто теряете равновесие во время ходьбы, чувствуете упадок сил, апатию.

4. Сонливость. Если вы полноценно отдыхаете по 7-8 часов, но вас часто клонит в сон днем, вам пора провериться у врача.

5. Внезапное заикание. Вам иногда трудно выговорить слова, вы запинаетесь.

6. Проблемы с речью. Наиболее часто проблемы с речью проявляются в виде трудности подбора слов.

7. Ухудшение слуха. Вы часто переспрашиваете, чувствуете дискомфорт в общении.

8. Проблемы с репродуктивной системой. Могут возникать сложности с зачатием ребенка.

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