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Лікарі назвали ранні ознаки раку шлунка: коли потрібно терміново бігти до лікаря

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Четвер 09 грудня 2021 14:46
Лікарі назвали ранні ознаки раку шлунка: коли потрібно терміново бігти до лікаря Фото: Лікарі назвали ранні ознаки раку шлунка (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Рак шлунка на ранніх стадіях зазвичай рідко проявляється характерними симптомами. Тому його діагностують вже на більш пізніх стадіях.

Лікарі назвали ранні ознаки раку шлунка, на які варто звернути увагу і негайно звернутися за допомогою. Про це повідомляє Medikforum.

Як відзначають фахівці, рак шлунка - це аномальний ріст клітин, який починається у внутрішніх органах людини.

Ризик виникнення такого раку вище у людей старше 75 років. Найчастіше цей вид раку зустрічається у чоловіків.

Доктор Кевін Ель-Хайек з Клівленда повідомив, що є потенційно "попереджувальні знаки" раку шлунка. Вони проявляються при походах в туалет.

"Змінюються звички вашого кишечника. Може бути, ви відчуваєте незвичайні періодичні напади діареї або запору. У вас кров у стільці або блювота. Це зустрічається набагато рідше, але це може статися, якщо ви втрачаєте багато крові", - зазначив фахівець.

Він додав, що у раку може бути багато різних симптомів, але виявити їх дуже важко. Багато симптомів можуть сигналізувати про інших захворюваннях організму.

Він назвав характерні ознаки саме раку шлунка:

  • Утруднення ковтання
  • Відчуття здуття живота після їжі
  • Відчуття ситості після вживання невеликої кількості їжі
  • Печія
  • Нетравлення шлунка
  • Нудота
  • Болі в животі
  • Ненавмисна втрата ваги
  • Блювота

"Якщо у вас є ознаки та симптоми, які вас турбують, запишіться на прийом до лікаря. Ваш лікар, швидше за все, спочатку розслідує найбільш поширені причини цих ознак і симптомів", - рекомендує медик.

Він додав, що основним методом діагностики раку шлунка є ендоскопія.

Цей тест допомагає досліджувати слизову оболонку стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали неочевидні ознаки раку легенів на руках і обличчі.

А також розповідали про те, що лікарі назвали вісім "тихих" симптомів раку мозку.

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