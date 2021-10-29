Врачи назвали продукты, употребление которых повреждает почки

Речь идет о продуктах, из-за которых повышается кислотность. Чтобы избежать повреждения органа, стоит внести изменения в свой ежедневный рацион.

Медики рекомендуют ограничить употребление рыбы, свинины, птицы, сыра, яиц, говядины, риса, хлеба и сладких газированных напитков.

Ведь из-за высокой кислотности происходит повреждение хрупких канальцев почек, где образуется моча. В попытках предотвратить это, орган начинает активно вырабатывать аммиак.

Если такой процесс длится недолго - ничего опасного нет, но если он затягивается - это может оказывать токсическое воздействие на вас.

Чтобы предотвратить заболевания почек, доля кислотообразующих продуктов в ежедневном рационе не должна превышать 35%. Оставшиеся 65% необходимо отвести для щелочной пищи - овощей, ягод и фруктов.

Врачи перечислили характерные симптомы, свидетельствующие о проблемах с почками: