UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Врачи назвали продукты, употребление которых повреждает почки

Автор: Светлана Мащенко

Врачи перечислили продукты, употребление которых может повредить почки даже здорового человека. Эксперты советуют ограничить их в своем рационе, чтобы не иметь проблем с этим важным органом.

Об этом пишет Healthline.

Речь идет о продуктах, из-за которых повышается кислотность. Чтобы избежать повреждения органа, стоит внести изменения в свой ежедневный рацион.

Медики рекомендуют ограничить употребление рыбы, свинины, птицы, сыра, яиц, говядины, риса, хлеба и сладких газированных напитков.

Ведь из-за высокой кислотности происходит повреждение хрупких канальцев почек, где образуется моча. В попытках предотвратить это, орган начинает активно вырабатывать аммиак.

Если такой процесс длится недолго - ничего опасного нет, но если он затягивается - это может оказывать токсическое воздействие на вас.

Чтобы предотвратить заболевания почек, доля кислотообразующих продуктов в ежедневном рационе не должна превышать 35%. Оставшиеся 65% необходимо отвести для щелочной пищи - овощей, ягод и фруктов.

Врачи перечислили характерные симптомы, свидетельствующие о проблемах с почками:

  • частое мочеиспускание,
  • неприятный запах изо рта или характерный металлический привкус,
  • мешки под глазами,
  • головная боль утром,
  • сухость кожи и зуд.

Ранее врачи назвали напиток, который на треть увеличивает шансы на инсульт в молодом возрасте.

Также мы писали, что названо продукт, который нельзя доедать на следующий день ведь это крайне вредно.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачиЗдоровая еда