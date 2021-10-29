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Лікарі назвали продукти, вживання яких пошкоджує нирки

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі перерахували продукти, вживання яких може пошкодити нирки навіть здорової людини. Експерти радять обмежити їх у своєму раціоні, аби не мати проблем з цим важливим органом.

Про це пише Healthline.

Йдеться про продукти, через які підвищується кислотність. Аби уникнути пошкодження органу, варто внести зміни у свій щоденний раціон.

Медики рекомендують обмежити вживання риби, свинини, птиці, сиру, яєць, яловичини, рису, хлібу і солодких газованих напоїв.

Адже через високу кислотність відбувається пошкодження крихких канальців нирок, де утворюється сеча. У спробах запобігти цьому, орган починає активно виробляти аміак.

Якщо такий процес триває недовго - нічого небезпечного нема, але якщо він затягується - це може чинити токсичний вплив на вас.

Щоб запобігти захворюванням нирок, частка кислотоутворюючих продуктів в щоденному раціоні не повинна перевищувати 35%. Решту 65% необхідно відвести для лужної їжі - овочів, ягід і фруктів.

Лікарі також перерахували характерні симптоми, які свідчать про проблеми з нирками:

  • часте сечовипускання,
  • неприємний запах з рота або характерний металевий присмак,
  • мішки під очима,
  • головний біль зранку,
  • сухість шкіри і свербіж.

Раніше лікарі назвали напій, який на третину збільшує шанси на інсульт в молодому віці.

Також ми писали, що названо продукт, який не можна доїдати на наступний день, адже це вкрай шкідливо.

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